Bulldozer Action: आरा में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर! शाहपुर व करनमेपुर में कराई गई माइकिंग

संवाद सूत्र, शाहपुर(आरा)। शाहपुर नगर पंचायत एवं करनामेपुर बाजार से जल्द अतिक्रमण हटाने के लेकर प्रशासन द्वारा माइकिंग कराया गया।

जिसके माध्यम से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने वालो से अपील किया गया कि 24 घंटे के भीतर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लिया जाए अन्यथा प्रशासन द्वारा प्रतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमणकारियों से ही उसकी भरपाई की जाएगी।

इसकी जानकारी अंचलाधिकारी आनंद प्रकाश द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में आरा-बक्सर मुख्य मार्ग एनएच 84, सरना-भरौली रोड तथा शाहपुर-बनाही रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए माइकिंग कराया गया।

वहीं, करनामेपुर बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया है। ताकि जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनके द्वारा जल्द से जल्द अतिक्रमण हटा लिया जाए।

विदित हो कि अतिक्रमण हटाओ महाअभियान के तहत शाहपुर एवं करनामेपुर बाजार क्षेत्र से जल्द अतिक्रमण हटाने की बातें कही जा रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए शस्त्र पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी।