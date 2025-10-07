Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर जिले के विकास को मिलेगी रफ्तार, 1.85 अरब की लागत से सात पथों का निर्माण कार्य शुरु

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से भोजपुर जिले में जाम से मुक्ति के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने सात योजनाओं पर काम शुरू किया है जिसमें नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं पर लगभग 1.85 अरब रुपये खर्च होंगे जिससे जिले में यातायात सुगम होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    भोजपुर में सात पथों का निर्माण कार्य शुरु। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विगत दिनों भोजपुर जिले को जाम से निजात दिलाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। अब इन सभी बड़ी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होने लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पथ निर्माण विभाग के द्वारा जिले में रविवार और सोमवार को कुल सात योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सात योजनाओं पर लगभग 1.85 अरब रुपये की लागत आएगी।

    इस बड़ी धनराशि से जिले में जहां कुल 45 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, वही तीन नई सड़कें भी बनेंगी, जिसमें दो बाईपास सड़क होगी। इसके अलावे चार अन्य सड़कों का चौड़ीकरण कार्य होगा।

    शाहाबाद पथ प्रमंडल के द्वारा आरा शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट भवन तक लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से चार किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा।

    यह सड़क रेलवे स्टेशन से कृषि भवन, कन्या उच्च विद्यालय होते हुए जज आवास के साथ-साथ कलेक्ट्रेट भवन तक बनेगी। शहर में दूसरी सड़क पकड़ी चौक से बामपाली भाया गिरजा मोड़ और चंदवा मोड़ होते हुए फोर लेन का निर्माण कार्य होगा।

    इस पर लगभग 54 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी इस सड़क की लंबाई लगभग सात किलोमीटर है। इसके अलावे शहर से सटे हुए जीरोमाइल से लेकर पातर तक फोरलेन का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिस पर लगभग 34 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और इसकी लंबाई लगभग तीन किलोमीटर होगी।

    पीरो-बिहिया को भी मिलेगा लाभ

    पीरो में पथ निर्माण विभाग ओझवलिया पुल से बचरी पुल तक बाईपास सड़क का निर्माण करेगा, जिस पर लगभग 29 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और इस सड़क की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर होगी।

    पीरो में दूसरी सड़क शहर से बाहर-बाहर एसएच 102 कुरमुरी से लेकर बंधवा गांव तरारी तक बनेगी। इस पर लगभग 33 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और यह लगभग नौ किलोमीटर लंबी होगी।

    दूसरी तरफ बिहिया में एसएच 102 से एनएच 912 बिहिया चौरस्ता तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और सड़क की लंबाई लगभग दो किलोमीटर होगी।

    94 करोड़ रुपये की लागत से सकड्डी-बबुरा सिक्स लेन का निर्माण शुरू

    आरा: सकड्डी-बबुरा फोरलेन सड़क को सिक्स लेन बनाने का निर्माण कार्य रविवार से शुरू हो गया। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग और निर्माण करने वाली एजेंसी के द्वारा मनभावन चौक के पास पूजा पाठ का कार्य संपन्न करने के साथ जेसीबी समेत अन्य मशीनों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

    मालूम हो कि सकड्डी-बबुरा-डोरीगंज तक कुल सड़क की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 4 किलोमीटर पुल है। इस प्रकार 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य होगा। पहले से फोरलेन बन चुकी सड़क के दोनों तरफ एक-एक लेने का नवनिर्माण किया जाएगा।

    एक तरफ कंक्रीट से और दूसरी तरफ बिटुमिनस का कार्य किया जाएगा। लगभग 94 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कार्य 18 महीना में संपन्न कर देना है। सड़क निर्माण होने के बाद तीन वर्ष तक सड़क निर्माण कर रही राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही इसका मेंटेनेंस किया जाएगा।

    भोजपुर को जाम से मुक्ति का हो रहा प्रयास जल्द पूरे होंगे सभी कार्य

    भोजपुर जिले को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा सभी योजनाओं को तेजी से शुरू कर दिया गया है। समय सीमा के अंदर उच्च गुणवत्ता के साथ सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होगा। बरसात को लेकर कार्य शुरू नहीं किया जा रहा था। अब सभी कार्य शुरू कर दिया गया है। इन कार्यों के हो जाने से आम लोगों को जाम से काफी राहत मिलेगी। -सिकंदर पासवान, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शाहाबाद आरा