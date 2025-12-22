भोजपुर में RPF एस्कॉर्ट पार्टी पर फायरिंग, दो संदिग्धों से हुई पूछताछ

जागरण संवाददाता, आरा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत जमीरा हाल्ट के समीप शनिवार की देर रात सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आरपीएफ की एस्कॉर्ट पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग एवं पथराव किए जाने के मामले में भोजपुर पुलिस ने कांड में संलिप्त बदमाशों की तलाश तेज कर दी है।

करीब चार-पांच संदिग्धों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जो जमीरा एवं आसपास के है। इस बीच रविवार की देर रात पुलिस ने जमीरा गांव में दबिश देकर दो संदिग्धों को उठाया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि, चिह्नित बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लग सके। मामला शराब तस्करी से जुड़ा है। मालूम हो कि Seemanchal Express Train शनिवार की रात आनंद बिहार से जोगबनी की ओर जा रही थी। इस दाैरान ट्रेन की एक बोगी में शराब लेकर तस्कर यूपी की ओर ही सवार हो गए थे।

जानकारी के अनुसार, दानापुर आरपीएफ के जवान दिलदार नगर से सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन को एस्कार्ट करते हुए ले जा रहे थे। इस दौरान जमीरा हाल्ट के पास पहले से बोगी में सवार शराब तस्करों ने ट्रेन को वैैक्यूम कर दिया था।

अचानक ट्रेन के वैक्यूम होने पर एस्कार्ट पार्टी के जवान संबंधित बोगी में पहुंचे थे और गेट खोलकर टार्च की रोशनी में रेलवे ट्रैक पर करीब दस-बारह हथियार बंद बदमाश दिखाई दिए थे। जिसमें कुछ पिस्टल लिए थे। इस दौरान जब एस्कार्ट पार्टी ने पकड़ने की कोशिश की थी तो झाड़ी में छुपकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। पथराव भी किए थे। बाद में तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए थे।