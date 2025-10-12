प्रेम-प्रसंग और अवैध संबंधों के विवाद से बढ़ी आपराधिक वारदातें, हत्या-मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं

दीपक,आरा। जिले में इन दिनों चुनाव और त्योहारों का मौसम चल रहा है। इसी बीच अवैध संबंध और लड़की को लेकर विवाद के चलते आपराधिक वारदातों में वृद्धि देखी जा रही है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें हत्या, मारपीट और गोलीबारी जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, बीते कुछ दिनों में दर्ज कई मामलों में अवैध या प्रेम संबंध ही विवाद की जड़ बने हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सभी संदिग्धों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न तनाव को रोकने के लिए लोगों को सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

नारायणपुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर हत्या एक अक्टूबर की रात गजराजगंज ओपी के छोटकी सासाराम बांध के समीप मनोज पासवान नामक एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। बाद में मृतक की पहचान बिहिया थाना के नारायणपुर गांव निवासी सुबेदार पासवान के पुत्र मनोज पासवान के रूप में हुई थी।

बाद में पुलिस कांड का पर्दाफाश किया था। पुलिस के अनुसंधान में पत्नी से अवैध संबंध का विरोध करने पर हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने कांड में संलिप्त प्रेमी शाहपुर के सहजौली निवासी अजय पासवान एवं मृतक की पत्नी प्रीति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

कारीसाथ गांव में गोलियों से भूनकर तीन अक्टूबर की रात गजराजगंज ओपी के कारीसाथ गांव में दालान में सोए एक सेवानिवृत्त हवलदार कन्हैया प्रसाद यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह में दालान से शव बरामद किया था।

पुलिस के अनुसार में मृतक के पोता द्वारा प्रेम-प्रसंग में लड़की लेकर भागे जाने को लेकर उपजे विवाद की बात सामने आई थी। इसे लेकर मृतक के पुत्र राजकुमार यादव ने क़ृष्णागढ़ थाना के पदमिनिया निवासी सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई थी। वारदात के बाद से आरोपित फरार चले आ रहे है।

बहीरो में गोली मारकर हत्या नौ अक्टूबर की शाम नवादा थाना क्षेत्र के बहीरो मोहल्ला में प्रेम-प्रसंग को लेकर झगड़े एवं इंटरनेट मीडिया पर गाली-गलौज किए जाने को लेकर उपजे विवाद में नीतीश कुमार नामक एक युवक को गोली मार दी गई थी। इसे लेकर घायल की पत्नी ने संबंधित थाना में एक नामजद समेत पांच-छह अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी।

पुलिस के अनुसार घायल युवक के दोस्त की बहन को बहीरो के युवक द्वारा लेकर भागने को लेकर उपजे विवाद की बात सामने आई थी। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर कांड में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कर एक नामजद समेत दो अप्राथमिकी आरोपितों को गिरफ्तार कियाा था। जबकि, अन्य की तलाश जारी है।