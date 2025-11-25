नई सरकार बनते ही आरा में निर्माण कार्य शुरू, 18 करोड़ की लागत से बन रही रिंग रोड

जागरण संवाददाता, आरा। जिला मुख्यालय के आरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड बनाने का कार्य शुरू हो गया। यह सड़क शहर के बाहर-बाहर चंदवा पासवान चौक से शुरू होकर धरहरा मोड़ तक साढ़े सात किलोमीटर बनेगी। इसके बन जाने से आरा शहर को महाजाम से निपटने में काफी सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा के दौरान इस सड़क का शिलान्यास किया था। सभी कागजी और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद विगत दो-तीन दिनों से बांध की मिट्टी लेबनिंग करने के साथ-साथ झाड़ी और पेड़ पौधों को हटाने के साथ सफाई किया जा रहा है।

शुक्रवार या शनिवार से निर्माण कार्य और तेजी से शुरू करते हुए मिट्टी भराई का कार्य होने लगेगा। यह सड़क चंदवा स्थित पासवान चौक से शुरू होकर मझौआ-गांगी-भगवतपुर होते हुए धरहरा मोड़ तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर है। बनने वाली रिंग रोड पर 18.80 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी।

निर्माण कार्य को बाधा रहित पूरा करने के लिए प्रारंभ में ही बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के द्वारा बिजली कंपनी से लगभग 80 पोल और ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए होने वाले खर्च का एस्टीमेट मांगा गया है,ताकि की राशि की व्यवस्था जिला मुख्यालय से हरी झंडी लेकर की जा सके। इसे लेकर एक-दो दिनों में बिजली कंपनी द्वारा स्थल जांच के साथ एस्टीमेट दिए जाने की संभावनाएं हैं।

आरा को जाम से निपटने में मिलेगी सहूलियत चंदवा से शुरू होकर धरहरा मोड़ तक रिंग रोड के रूप में वैकल्पिक रोड मिल जाने के बाद शहर की गाड़ियों को पटना या बक्सर की तरफ बाहर बाहर निकलने का एक नया रास्ता मिल जाएगा।

इस वजह से शहर में जैसे ही जाम लगेगा वाहन इस रास्ते से आराम से गुजर जाएंगे। इससे दोनों को लाभ मिलेगा एक तरफ जहां जाम से मुक्ति मिलेगी वहीं जाम में फंसने वाले वाहन कम समय में गंतव्य स्थान की ओर जा सकेंगे।

रोजगार के खुलेंगे नए अवसर वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी आरा शहर में रिंग रोड के बन जाने से रोजगार के नए-नए अवसर भी मिलेंगे। सड़क के किनारे-किनारे जहां नए-नए उद्योग धंधे लगेंगे वहीं दूसरी तरफ छोटे-छोटे सैकड़ो कारोबार भी होंगे।