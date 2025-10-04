भोजपुर में बारिश में बह गया सुहियां भागड़ के समीप नवनिर्मित सड़क, गांवों से संपर्क टूटा

सुहियां-बहोरनपुर को जोड़ने वाली नई सड़क बारिश में बह गई। पुलिया के दोनों तरफ का संपर्क पथ धंसने से यातायात ठप हो गया है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को कारण बताया और जांच की मांग की है। सड़क चार महीने पहले ही बनी थी। बुझाराय का डेरा समेत कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है।

संवाद सूत्र, शाहपुर(भोजपुर)। कुछ घंटे का बरसात भी नहीं झेल पाया सुहियां-बहोरनपुर को जोड़ने वाला नवनिर्मित सड़क। सड़क पर सुहियां भागड़ के समीप बने पुलिया के दोनों तरह की संपर्क पथ बारिश में धंस कर बह गई। जिसके बाद यातायात परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है।

सड़क के धंसने का मुख्य कारण इसके घटिया निर्माण को बताया जा रहा है। क्योंकि यह सड़क महज चार महीने पहले ही बनाया गया है। शनिवार की देर रात से हुई बारिश के कारण बहोरनपुर पंचायत के बुझाराय का डेरा, धमवल व हिरखी पिपरा समेत कुछ गांव को जोड़ने वाला यह सड़क के टूटने से गांवों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है।

पुलिया के दोनों तरफ पानी होने के कारण पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण में घटिया कार्य होने के कारण पहले यह अंदेशा जताया जा रहा था कि सड़क क्षतिग्रस्त होना लगभग तय है।

बारिश के बाद यह नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों को संवेदक व विभागीय अभियंताओ के प्रति भारी आक्रोश है। उक्त सड़क मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सुहियां पंचायत के होरील छपरा गांव होते हुए बहोरनपुर पंचायत के बुझाराय का डेरा तक बनाया गया था।