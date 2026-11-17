जागरण संवाददाता, आरा। छठ महापर्व संपन्न होने के बाद दूसरे प्रदेशों में कामकाज और नौकरी पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। पूर्व मध्य रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों से देश के प्रमुख शहरों के लिए बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

इन ट्रेनों के माध्यम से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों तक यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। आरा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी कई विशेष ट्रेनें महत्वपूर्ण हैं।

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आरा जंक्शन से गुजरने वाली और दानापुर-पटना से खुलने वाली विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को दूसरे राज्यों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा। खासकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की ओर जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों से राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पटना से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन संख्या 02251 का परिचालन 26 नवंबर तक निर्धारित दिनों में किया जाएगा। वहीं, ट्रेन संख्या 02253 का परिचालन 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार और बुधवार को होगा।

इसके अलावा पटना-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन संख्या 03293 का परिचालन 21 नवंबर तक प्रतिदिन किया जा रहा है। पटना से नई दिल्ली के लिए ट्रेन संख्या 04087 का परिचालन एक दिसंबर तक प्रतिदिन निर्धारित है। ट्रेन संख्या 04067 भी 23 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी।