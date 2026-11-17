जागरण संवाददाता, गयाजी। छठ के बाद कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों को लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। नियमित ट्रेनों में भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची के बीच ये अतिरिक्त विकल्प नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक उपलब्ध होंगे।

गया-नई दिल्ली स्पेशल 03697, 28 नवंबर तक मंगलवार और शनिवार को चलेगी। गया-दिल्ली स्पेशल 04063, एक दिसंबर तक रविवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। गया-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 03691, 18 नवंबर को चलेगी। रेलवे सूची में 17 नवंबर को भी गया-दिल्ली स्पेशल का उल्लेख है।