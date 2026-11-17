प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर गंगा में फेंका था शव, नालंदा में 7 महीने बाद खुला नर्स की हत्या का राज 

संवाद सूत्र, हरनौत। हरनौत नगर पंचायत में कार्यरत लिपिक दिनेश कुमार ने प्रेमिका नर्स रीना कुमारी (35 वर्ष) की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया था। सात महीने पुराने इस हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश किया।

पुलिस ने आरोपित लिपिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। वारदात में शामिल उसका सहयोगी राधेश्याम उर्फ छोटू कुमार फरार है। पुलिस के अनुसार, दिनेश का रीना के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि महिला लगातार रुपये की मांग कर रही थी और केस में फंसाने की धमकी देती थी। इससे परेशान होकर दिनेश ने हत्या की साजिश रची। 29 मार्च को उसने रीना को हरनौत थाना क्षेत्र के कल्याणबिगहा स्टेशन रोड स्थित किराये के मकान में बुलाया। वहां सहयोगी छोटू मटन और रोटी लेकर पहुंचा। आरोप है कि खाने में चूहा मारने का जहर मिलाकर रीना को बेहोश किया गया। इसके बाद दिनेश ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर सहयोगी की मदद से शव गयासपुर के पास गंगा नदी में फेंक दिया।

मां के उपचार के दौरान हुई थी पहचान वर्ष 2021 में दिनेश की मां का नईसराय स्थित निजी क्लिनिक में उपचार चल रहा था। इसी दौरान वहां नर्स के रूप में कार्यरत रीना से उसकी जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।