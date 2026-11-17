प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर गंगा में फेंका था शव, नालंदा में 7 महीने बाद खुला नर्स की हत्या का राज
हरनौत नगर पंचायत के लिपिक दिनेश कुमार ने अपनी प्रेमिका नर्स रीना कुमारी की हत्या कर शव गंगा में फेंक ...और पढ़ें
HighLights
लिपिक दिनेश ने प्रेमिका नर्स रीना की हत्या की।
शव को गला घोंटकर गंगा नदी में फेंका गया।
सात महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
संवाद सूत्र, हरनौत। हरनौत नगर पंचायत में कार्यरत लिपिक दिनेश कुमार ने प्रेमिका नर्स रीना कुमारी (35 वर्ष) की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया था। सात महीने पुराने इस हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश किया।
पुलिस ने आरोपित लिपिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। वारदात में शामिल उसका सहयोगी राधेश्याम उर्फ छोटू कुमार फरार है।
पुलिस के अनुसार, दिनेश का रीना के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि महिला लगातार रुपये की मांग कर रही थी और केस में फंसाने की धमकी देती थी। इससे परेशान होकर दिनेश ने हत्या की साजिश रची।
29 मार्च को उसने रीना को हरनौत थाना क्षेत्र के कल्याणबिगहा स्टेशन रोड स्थित किराये के मकान में बुलाया। वहां सहयोगी छोटू मटन और रोटी लेकर पहुंचा।
आरोप है कि खाने में चूहा मारने का जहर मिलाकर रीना को बेहोश किया गया। इसके बाद दिनेश ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर सहयोगी की मदद से शव गयासपुर के पास गंगा नदी में फेंक दिया।
मां के उपचार के दौरान हुई थी पहचान
वर्ष 2021 में दिनेश की मां का नईसराय स्थित निजी क्लिनिक में उपचार चल रहा था। इसी दौरान वहां नर्स के रूप में कार्यरत रीना से उसकी जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
पुलिस के अनुसार, बाद में रुपये की मांग और धमकी को लेकर विवाद बढ़ने लगा। रीना ने दिनेश से 1.5 लाख रुपये की मांग की थी।
सात दिसंबर 2022 को उसने चेक से 1.32 लाख रुपये भी दिए थे। इसके बाद दिनेश ने अपना स्थानांतरण राजगीर, करायपरसुराय और फिर हरनौत करा लिया, लेकिन विवाद जारी रहा।
सीडीआर से मिला अहम सुराग
रीना के लापता होने पर उसके पुत्र ने लहेरी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अनुसंधान पदाधिकारी नीतीश कुमार ने मोबाइल का सीडीआर और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की।
महिला के लापता होने वाले दिन उसके मोबाइल सहित तीन संदिग्ध नंबर एक साथ बंद मिले। जांच में हरनौत के एक किराये के मकान का सुराग मिला।
मकान मालिक से पूछताछ में पता चला कि कमरा लेने वाले व्यक्ति ने आधार कार्ड जमा कराया था, जो दिनेश कुमार का निकला। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस फरार सहयोगी की तलाश में छापेमारी कर रही है।
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