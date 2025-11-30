आरा जंक्शन पर रेल ब्लॉक से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित
आरा जंक्शन पर रेल ब्लॉक के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दानापुर रेल मंडल में कुल्हरिया और कारीसाथ में रेलवे कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बाईपास निर्माण और गोदाम शिफ्टिंग के कारण लगे इस ब्लॉक से बक्सर-पटना पैसेंजर समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुईं।
जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर रविवार को हुए दो चरणों के रेल ब्लॉक का असर पूरे पटना, आरा–बक्सर रेल मार्ग पर दिखा।
रेलवे की ओर से कुल्हरिया व कारीसाथ में रेलवे कार्य के वजह से ब्लॉक लगाया गया था। कारीसाथ और जगजीवन हॉल्ट के बीच निर्माणाधीन रेलवे बाईपास कार्य के लिए यह ब्लॉक लिया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।
अचानक हुए परिवर्तन से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, कुल्हरिया में आरा से मालगोदाम को सिफिटिंग के लिए ब्लॉक लिया गया था। रेल सूत्रों के अनुसार पहला ब्लॉक सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक लिया गया। इसके बाद दोबारा 11:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा लंबा ब्लॉक लागू रहा।
यह ब्लॉक तीन शिफ्टिंग में लिया गया। इस अवधि में आरा जंक्शन सहित आसपास के स्टेशनों पर ट्रेनों की लंबी कतारें लग गईं। बक्सर–पटना पैसेंजर समेत कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों में नाराजगी दिखी।
प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। रेलवे सूत्रों अधिकारियों के मुताबिक कारीसाथ और जगजीवन हॉल्ट के बीच नया बाईपास बनने से भविष्य में इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही और सुगम होगी।
हालांकि, आज लिए गए ब्लॉक की वजह से तत्कालिक रूप से यातायात बाधित हुआ। वहीं, कुल्हरिया में गोदाम शिफ्टिंग करना है। कई यात्री कार्यालय और जरूरी कार्यों के लिए समय पर नहीं पहुंच सके। वहीं, ट्रेनें फंसे रहने के कारण स्थानीय स्टेशनों पर पानी, बैठने की सुविधा और घोषणाओं की कमी भी देखने को मिली।
