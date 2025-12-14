पोस्ट ऑफिस में नौकरी का सुनहरा अवसर, भोजपुर के मैट्रिक पास युवा कर सकते हैं आवेदन 

जागरण संवाददाता, आरा। पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा PLI के तहत मैट्रिक पास युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। यह भर्ती विशेष रूप से भोजपुर जिले के योग्य अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर (Job in Bhojpur) मिल सके।

इस संबंध में पीएलआई प्रभारी कुमार अमित ने बताया कि पोस्ट ऑफिस द्वारा युवाओं को जीवन बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें। पीएलआई प्रभारी कुमार अमित ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए किसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।

क्या है प्रोसेस? आवेदन के लिए केवल बायोडाटा, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और मैट्रिक का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह सभी दस्तावेज संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

डाक अधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा। नहीं होगी लिखित परीक्षा उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी, जिससे सामान्य शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की संवाद क्षमता, कार्य के प्रति रुचि और बुनियादी समझ का मूल्यांकन किया जाएगा।

डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा एजेंट के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को आकर्षक कमीशन के साथ-साथ सम्मानजनक पहचान भी मिलेगी। पीएलआई योजना केंद्र सरकार की विश्वसनीय बीमा योजनाओं में से एक है, जिस पर आम लोगों का विशेष भरोसा है।

ऐसे में एजेंटों को कार्य के दौरान स्थिर आय के साथ भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस भर्ती को लेकर भोजपुर जिले के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेरोजगारी के दौर में यह पहल युवाओं के लिए राहत लेकर आई है।