प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आएंगे आरा, मझौवा हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे

जागरण संवाददाता, आरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नवंबर को आरा आएंगे। शहर के मझौवा हवाई अड्डा पर उनका कार्यक्रम तय हो गया है। यहां पर भोजपुर और बक्सर जिले के भाजपा और एनडीए के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम लोगों को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। मझौवा हवाई अड्डा बड़ा स्थल होने के कारण प्रशासन यहीं पर उनका कार्यक्रम तय कराना चाह रहा है। मझौवा हवाई अड्डा का निरीक्षण हालांकि, अन्य दूसरे स्थान पर भी विचार चल रहा है, परंतु ज्यादा भीड़ एकत्र होने की संभावना को देखते हुए यहीं पर कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर विगत दिनों डीएम तनय सुल्तानिया ने मझौवा हवाई अड्डा का निरीक्षण भी किया था।

रविवार की देर शाम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आरा में तय हुआ है इसकी जानकारी भी पार्टी स्तर पर मिल गई है, हालांकि लिखित तौर पर अभी उनका कार्यक्रम आना बाकी है। वहीं बीजेपी और एनडीए के लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाने लगे हैं।