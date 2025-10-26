प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आएंगे आरा, मझौवा हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आरा के मझौवा हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भोजपुर और बक्सर जिले के भाजपा और एनडीए के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं, और मझौवा हवाई अड्डे को कार्यक्रम स्थल के रूप में लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा और एनडीए इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बना रहे हैं।
जागरण संवाददाता, आरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नवंबर को आरा आएंगे। शहर के मझौवा हवाई अड्डा पर उनका कार्यक्रम तय हो गया है। यहां पर भोजपुर और बक्सर जिले के भाजपा और एनडीए के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम लोगों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। मझौवा हवाई अड्डा बड़ा स्थल होने के कारण प्रशासन यहीं पर उनका कार्यक्रम तय कराना चाह रहा है।
मझौवा हवाई अड्डा का निरीक्षण
हालांकि, अन्य दूसरे स्थान पर भी विचार चल रहा है, परंतु ज्यादा भीड़ एकत्र होने की संभावना को देखते हुए यहीं पर कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर विगत दिनों डीएम तनय सुल्तानिया ने मझौवा हवाई अड्डा का निरीक्षण भी किया था।
रविवार की देर शाम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आरा में तय हुआ है इसकी जानकारी भी पार्टी स्तर पर मिल गई है, हालांकि लिखित तौर पर अभी उनका कार्यक्रम आना बाकी है। वहीं बीजेपी और एनडीए के लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाने लगे हैं।
भाजपा के सूत्रों ने बताया कि आरा में होने वाले कार्यक्रम में जिले के सातों विधानसभा के लोगों के साथ-साथ बक्सर जिले के भी सभी विधानसभा के लोग आएंगे। विशेष तौर पर दोनों जिले के एनडीए के सभी प्रत्याशी के साथ-साथ कई बड़े केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।
