पीएम मोदी की सुरक्षा का अभेद्य घेरा: 5 एसपी, 25 डीएसपी और 1200 जवान तैनात; SPG-STF और ATS भी रहेगी मुस्तैद

जागरण संवाददाता, आरा। रविवार को आरा शहर के मझौंवा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर शहर और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा कवच में तब्दील किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पांच एसपी रैंक के वरीय अधिकारी, 25 डीएसपी, 400 अफसर और करीब 1200 पुलिस जवानों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार सैन्य पुलिस (बीएमपी) की सात कंपनियां, एसटीएफ, एटीएस और विभिन्न विभागों की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी।

300 प्रशिक्षु जवान भी ड्यूटी पर साथ ही, करीब 300 प्रशिक्षु जवान भी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। मझौंवा हवाई अड्डा मैदान से लेकर सभा स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं।

भीड़ नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष योजना तैयार की गई है। एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी भी मुख्यालय से आरा पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। एसपीजी की टीम आरा पहुंचकर सुरक्षा की कमान संभाल रही दो दिन पूर्व ही एसपीजी की टीम आरा पहुंचकर सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले चुकी है। एसपीजी अधिकारियों की देखरेख में सुरक्षा की पूरी रूपरेखा लागू की जा रही है।

जनसभा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। न्यू पुलिस लाइन, पासवान चौक, गौसगंज स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलेज परिसर और अश्वारोही सैन्य मैदान को पार्किंग के रूप में अधिकृत किया गया है।

वहीं, पुरानी पुलिस लाइन से सलेमपुर की ओर जाने वाले मार्ग को केवल वीआईपी मूवमेंट के लिए खुला रखा जाएगा। आम जनता को इस मार्ग से वाहन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया है।