    Bhojpur News: भोजपुर जिले में यहां बनेगी नई बाईपास सड़क, पीरो शहर में जाम की समस्या जड़ से होगी खत्म

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    पीरो शहर को जाम से मुक्त करने के लिए ओझवलिया-बचरी फाल बाईपास सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाते हुए सड़क के सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अंचलाधिकारी की देखरेख में राजस्व कर्मियों और अन्य अधिकारियों ने सीमांकन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाईपास सड़क के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद लोगों में उम्मीद जगी है।

    पीरो शहर में जाम की समस्या जड़ से होगी खत्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    संवाद सहयोगी, पीरो (आरा)। शहर को जाम से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण ओझवलिया-बचरी फाल बाईपास सड़क के निर्माण की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। उक्त सड़क के निर्माण के प्रारंभिक चरण में गुरुवार को सड़क के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

    गुरुवार को पीरो के अंचलाधिकारी लखेंद्र कुमार के साथ आरसीडी के असिस्टेंट इंजीनियर, राजस्व कर्मी, अंचल अमीन और संबंधित वार्ड पार्षद की मौजूदगी में सीमांकन का कार्य शुरू किया गया।

    इस दौरान सीओ ने अपनी देखरेख में बाईपास सड़क परियोजना से जुड़े विंदुओं की समीक्षा करते हुए सीमांकन का कार्य कराया।

    सीओ ने बताया कि जल्द ही सीमांकन का कार्य संपन्न कर सड़क निर्माण की दिशा में आगे की करवाई शुरू की जाएगी।

    बता दें कि पीरो शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए स्थानीय लोग और सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता काफी दिनों से शहर के दोनों ओर बाईपास सड़क के निर्माण की मांग उठाते रहे हैं।

    कुछ माह पूर्व भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर में कई योजनाओं की सौगात दी थी जिसमें पीरो शहर के पश्चिम ओझवलिया-बचरी बाईपास सड़क के निर्माण कराए जाने की घोषणा भी की गई थी।

    मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही स्थानीय लोगों में बाईपास सड़क के निर्माण की आस जग गई थी। अब सड़क निर्माण के लिए सीमांकन का कार्य शुरू किए जाने के बाद लोगों में जल्द ही सड़क निर्माण शुरू किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है।