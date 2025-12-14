Language
    Parvarish Yojana: अनाथ व बेसहारा बच्चों को सरकार का सहारा, हर महीने मिल रहा 1 हजार रुपये

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    बिहार सरकार परवरिश योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का भरण ...और पढ़ें

    अनाथ बच्चों को सरकार का सहारा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अनाथ, बेसहारा, HIVएड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों को प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।

    जिले में इस योजना के तहत वर्तमान में 879 से भी ज्यादा बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ देने के लिए आरा सदर अस्पताल में विशेष कैंप लगाया जा रहा है।

    जिले में परवरिश योजना के अंतर्गत वैसे बच्चे जो अनाथ और बेसहारा हैं तथा वह अपने निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदार के साथ रहते हैं, या वह एचआईवी, एड्स या कुष्ठ रोग से ग्रसित है वैसे बच्चों को सरकार के द्वारा सहायता की जा रही है।

    ये बच्चे समाज में अपने को हाशिए पर और उपेक्षित ना महसूस करें इसके लिए उन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा प्रत्येक माह एक-एक हजार की राशि देकर जीवन यापन में मदद की जा रही है।

    इस प्रकार के बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम रहने के साथ उनका पालन पोषण करने वाले माता-पिता या किसी भी अन्य व्यक्ति की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम होना चाहिए, परंतु एचआईवी, एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामले में वार्षिक आय साठ हजार से ज्यादा रहने पर भी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। 

    योजना का लाभ लेने के लिए यहां जमा करें आवेदन

    भोजपुर जिले में परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र आंगनबाड़ी केंद्र, सीडीपीओ कार्यालय तथा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई में नि:शुल्क लेने के साथ यहां जमा कर सकते हैं।

    दूसरी तरफ, वर्तमान में सात दिसंबर से इस योजना के अंतर्गत नए लाभुकों का चयन करने के लिए सदर अस्पताल में विशेष कैंप लग रहा है यहां पर भी वे आवेदन दे सकते हैं। योजना के संबंध में ज्यादा जानकारी लेने के लिए 06182-295008 पर संपर्क किया जा सकता है। 

    जिले में परवरिश योजना के 879 लाभुक को मिल रहा लाभ

    भोजपुर जिले में परवरिश योजना के अंतर्गत वर्तमान में 879 लाभुक को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा आरा प्रखंड के 148 लाभुक, बड़हर के 101,

    जगदीशपुर 90, बिहिया के 83, कोईलवर 79, चरपोखरी व शाहपुर 71-71, पीरो 53, उदवंतनगर 52, अगिआंव 41, सहार व तरारी 31-31, गड़हनी 18 और संदेश के 10 लाभुक शामिल है। सभी को प्रत्येक महीने उनके खाते में एक-एक हजार की सहायता राशि भेजी जाती हैं।

    सदर अस्पताल के कैंप में जमा करें आवेदन 

    भोजपुर जिले में समाज कल्याण विभाग और डीएम के निर्देश पर योजना में तेजी लाई जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि वे इस तरह के अनाथ और बेसहारा बच्चों को लाभ दिलाने में मदद करने के लिए आवेदन ज्यादा से ज्यादा जमा करवाएं। -आलोक कुमार गौतम, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, भोजपुर