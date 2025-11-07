Train Online Food Order: ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खाना, ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू

जागरण संवाददाता, आरा। अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन या ट्रेन में मन मुताबिक खाना मिलने में परेशानी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने एक नई पहल शुरू की है।

हाजीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार, गया और किशनगंज पर यात्रियों को ऑनलाइन भोजन सेवा की सुविधा दी गई है।

इस व्यवस्था के तहत अब यात्री जोमेटो और स्विगी जैसे ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ऐप पर जाकर ट्रेन नंबर और पीएनआर दर्ज करना होगा। इसके बाद यात्री अपने मनपसंद भोजन का चयन कर सकते हैं।

ऑर्डर करने के बाद तय समय पर अगले स्टेशन पर ही उनका खाना गर्मागर्म ट्रेन में सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें भुगतान का विकल्प भी डिजिटल रखा गया है। यात्री ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं।