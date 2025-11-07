Train Online Food Order: ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खाना, ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवा शुरू की है। अब आरा, पटना समेत कई स्टेशनों पर यात्री जोमैटो और स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप में ट्रेन नंबर और पीएनआर डालकर मनपसंद भोजन का चयन किया जा सकता है, जिसका भुगतान ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी से किया जा सकता है। यह सुविधा यात्रियों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराएगी।
जागरण संवाददाता, आरा। अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन या ट्रेन में मन मुताबिक खाना मिलने में परेशानी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने एक नई पहल शुरू की है।
हाजीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार, गया और किशनगंज पर यात्रियों को ऑनलाइन भोजन सेवा की सुविधा दी गई है।
इस व्यवस्था के तहत अब यात्री जोमेटो और स्विगी जैसे ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं।
रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ऐप पर जाकर ट्रेन नंबर और पीएनआर दर्ज करना होगा। इसके बाद यात्री अपने मनपसंद भोजन का चयन कर सकते हैं।
ऑर्डर करने के बाद तय समय पर अगले स्टेशन पर ही उनका खाना गर्मागर्म ट्रेन में सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें भुगतान का विकल्प भी डिजिटल रखा गया है। यात्री ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं।
रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत का उद्देश्य यात्रियों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है। ट्रेन में कई बार यात्रियों को मनपसंद या ताजा खाना नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान असुविधा होती थी। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। इन ऐप्स के माध्यम से मिलने वाला भोजन न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि स्वच्छता के मानकों पर भी खरा उतरेगा।
रेलवे के मुताबिक, यात्रियों की मांग के अनुसार कई तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, पंजाबी, शाकाहारी और मांसाहारी सभी प्रकार के भोजन विकल्प शामिल हैं।
आरा जंक्शन पर भी यात्रियों ने इस नई सुविधा का स्वागत किया है। कई यात्रियों ने कहा कि अब उन्हें सफर के दौरान ठंडा या बेस्वाद खाना खाने की मजबूरी नहीं रहेगी।
