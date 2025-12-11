संवाद सहयोगी, जगदीशपुर, (आरा)। जगदीशपुर के विधायक श्रीभगवान कुशवाहा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इसमें खास रही जगदीशपुर स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह किला को पर्यटक स्थल दर्जा देने की मांग। मुख्‍यमंत्री ने इस बाबत विधायक को भरोसा दिया। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने जगदीशपुर क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं, लंबित योजनाओं और अवसंरचनात्मक विकास से जुड़े मुद्दों को विस्तार से रखा। विकास योजनाओं पर सीएम से चर्चा विधायक ने बताया कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से संबंधित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिन्हें तेज गति से पूरा कराने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि क्षेत्र की मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नगर बस सेवा के जल्द संचालन, महिला कॉलेज से जुड़े प्रशासनिक सुधार तथा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।

सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। आश्वासन दिया कि सरकार विकास के हर मुद्दे पर संवेदनशील है और जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। मुलाकात को क्षेत्र के लिए सकारात्मक माना जा रहा है और स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जगदीशपुर में विकास की गति और तेज होगी। विधायक कुशवाहा ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार से आश्वासन मिलने के जगदीशपुर को पर्यटक स्थल का दर्जा देने के लिए वे शुक्रवार को कला, संस्कृति व पर्यटन विभाग के सचिव को पत्र सौंपेगे। बाबू कुंवर सिंह का जन्‍मस्‍थान है जगदीशपुर जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह का जन्‍मस्‍थान है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों पर कुंवर सिंह की जीत के उपलक्ष्‍य में बिहार सरकार हर वर्ष 24 अप्रैल को विजयोत्‍सव मनाती है। यह एनएच 34 पर आरा से 15 किलोमीटर दूरी पर अवस्‍थ‍ित है। किले में और आसपास वीर कुंवर सिंह की स्‍मृत‍ियों को सहेजा गया है। युद्ध में इस्‍तेमाल किए गए शस्‍त्र, पुरातात्‍व‍िक सामग्र‍ियों को सहेजने के लिए यहां एक संग्रहालय भी बना है।