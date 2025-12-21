Language
    New Rail Line: आरा जंक्शन पर जल्द बिछेगी नई रेल लाइन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा ध्वस्त

    By Kanchan Kishore Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    आरा जंक्शन पर जल्द ही नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ध्वस्त किया जाएगा। इस परियोजना से भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में रेलवे ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। हाजीपुर रेलवे जोन की ओर से प्लेटफॉर्म नंबर एक को तोड़कर माल गोदाम तक नई रेल लाइन और पटरी बिछाने के लिए निविदा जारी कर दी गई है।

    इस परियोजना के तहत स्टेशन परिसर में लाइन नंबर 1A और प्लेटफार्म नंबर पांच पर आधुनिक बेलस्टल्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 29 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत आएगी।

    इसके लिए 15 जनवरी 2026 को टेंडर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्लेटफार्म नंबर एक को हटाकर नई लाइन बिछाने से आरा जंक्शन पर ट्रेनों की आवक-जावक में अधिक लचीलापन आएगा।

    यात्रियों को मिलेगी सुविधा 

    इससे प्लेटफार्म पर बढ़ते भीड़ दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, बेलस्टल्स ट्रैक तकनीक से बनी पटरी पारंपरिक ट्रैक की तुलना में अधिक मजबूत होती है और इसके रखरखाव की लागत भी कम रहती है। इससे ट्रेनों की गति, सुरक्षा और समयपालन में सुधार होने की उम्मीद है।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आरा जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे के व्यस्ततम स्टेशनों में शामिल है, जहां से प्रतिदिन लगभग 50 हजार यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

    हालांकि, प्लेटफार्म नंबर एक को तोड़े जाने के दौरान यात्रियों को कुछ समय के लिए असुविधा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि ट्रेनों के संचालन पर न्यूनतम असर पड़े।

    स्थानीय लोगों और यात्रियों ने इस योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि नई रेल लाइन और आधुनिक ट्रैक के निर्माण से न केवल स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आरा जंक्शन को एक आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर रेलवे केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी।