नई दिल्ली-पटना के बीच चलेगी तीसरी वंदे भारत स्पेशल, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, आरा। नई दिल्ली और पटना के बीच रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से तीसरी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और उनके सफर को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने यह निर्णय लिया है।

इस ट्रेन के परिचालन से दिल्ली से बिहार आने और बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 02436 नई दिल्ली से छह नवंबर को पटना के लिए रवाना होगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 02435 पटना से सात नवंबर को नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी।

इस विशेष ट्रेन के परिचालन से नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची और सीटों की कमी से जूझ रहे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आरा सहित भोजपुर जिले के यात्रियों को भी इस ट्रेन से लाभ मिल सकता है। खासकर त्योहार के दौरान दिल्ली से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए यह विशेष सुविधा महत्वपूर्ण होगी।

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