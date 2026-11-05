दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत, पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के लिए चलेंगी 51 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के लिए 51 स्पेशल ट्रेनों ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली और छठ पूजा के लिए 51 स्पेशल ट्रेनें घोषित।
पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में यात्रियों की भीड़ कम होगी।
पटना, दानापुर से दिल्ली सहित कई शहरों को जोड़ेंगी।
जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली व छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विभिन्न शहरों से पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के लिए 51 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
पटना/दानापुर से दिल्ली के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनें
- 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शनि, सोम एवं बुधवार को जबकि
- 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को
- 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को
- 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी।
- 04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन
- 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक तक प्रतिदिन
- 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को
- 03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को
- 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल 21 नवंबर तक प्रतिदिन
- 03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल 22 नवंबर तक प्रतिदिन
- 04096 आनंद विहार-पाटलिपु़त्र स्पेशल 29 नवंबर तक प्रतिदिन
- 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार 30 नवंबर तक प्रतिदिन
- 04090 नई दिल्ली-दानापुर 27 तक प्रत्येक शुक्र एवं बुधवार को
- 04089 दानापुर-नई दिल्ली 28 तक प्रत्येक शनि एवं गुरुवार को
- 04404 शकुरबस्ती-पटना पांच से सात एवं 10 से 14 नवंबर तक
- 04403 पटना-शकुरबस्ती छह से आठ एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी
- 04510 चंडीगढ़-पटना छह एवं 04509 पटना-चंडीगढ़ सात नवंबर को चलेगी
- 04512 चंडीगढ़-पटना 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को
- 04511 पटना-चंडीगढ 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को
- 04616 फिरोजपुर-पटना 24 तक प्रत्येक मंगलवार को
- 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी
यह भी पढ़ें- दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत, मुंगेर होकर चलेगी रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन