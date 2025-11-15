भोजपुर में एनडीए का परचम; पांच सीटों पर भाजपा, दो पर जदयू ने मारी बाज़ी
भोजपुर जिले में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात में से पांच सीटों पर भाजपा और दो पर जदयू ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने आरा, बड़हरा, संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर में जीत हासिल की, जबकि जदयू ने तरारी और अगिआंव (सुरक्षित) सीट पर कब्जा जमाया। इस जीत से एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और वे जश्न मना रहे हैं।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास और सुशासन माडल पर भोजपुर के मतदाताओं ने जमकर मुहर लगाई और छप्पर फाड़कर वोट दिए। नतीजा हुआ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार जिले के सभी सात सीटों को अपनी झोली में डाल एक नया इतिहास रच डाला है।
इससे पहले भाजपा-जदयू के नेतृत्व में एनडीए का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2010 में रहा था, तब सात में से छह सीट गठबंधन को मिली थी।
जिले में जेडीयू से चुनाव लड़ रहे दो एमएलसी ने एक साथ जीत दर्ज कर अपनी के साथ-साथ पार्टी और गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आरा विधानसभा क्षेत्र में खिला कमल
चुनाव में भाजपा अपने पारंपरिक गढ़ आरा को बचाने में सफल रही। यहां से भाजपा 2000 से अबतक के चुनाव में केवल एक बार हारी थी।
इस बार भाजपा ने नए चेहरे संजय सिंह टाइगर पर दांव लगाया, और यह निर्णय पार्टी के लिए लाभकारी साबित हुआ। संजय टाइगर ने महागठबंधन के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी को 19,581 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर सीट अपने नाम कर ली।
टाइगर को 94201 मत मिले, जबकि क्यामुद्दीन अंसारी को 74620 मत प्राप्त हुए। आरा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, जहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेन्द्र प्रताप सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं।
हालांकि, वर्ष 2020 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर केवल करीब तीन हजार वोट रह गया था।
आरा विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|संजय सिंह (टाइगर)
|भाजपा
|94201
|क्यामुदीन अंसारी
|भाकपा (माले)
|74620
|मृत्युंजय भारद्वाज
|बसपा
|1090
|डा.विजय कुमार गुप्ता
|जनसुपा
|5800
|अमरदीप कुमार जय
|निर्दलीय
|1183
|मो. सरफराज अंसारी
|पीपीआइ
|679
|अरुण कुमार सिंह
|भारतीय महासंघ पार्टी
|908
|राम प्रकाश पाण्डेय
|अखिल भारतीय जनसंघ
|384
|राजेश शर्मा
|गणतांत्रिक समाज पार्टी
|337
|गोरख रामभोजपुरिया
|जन मोर्चा
|322
|सचिन
|निर्दलीय
|644
|धर्मात्मा शर्मा
|एसयूसीआई
|180
|राज किशोर शर्मा
|जनतंत्र आवाज पार्टी
|268
|नोटा
|4154
फिर जीत गई भाजपा
दोनों ओर से बागियों के मैदान में होने के कारण बड़हरा हाट सीट बन गई थी और भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी।
वहीं, राजद ने अशोक कुमार सिंह के रूप में नए चेहरे पर दांव लगाया था। हालांकि, राघवेंद्र प्रताप लगातार दूसरी बार यहां से भाजपा की नैया पार लगाने में सफल रहे।
उन्होंने राजद प्रत्याशी को 14403 मतों के अंतर से पराजित किया। यहां से राघवेंद्र प्रताप को 79593 मत और राजद के अशोक कुमार सिंह को 65190 मत प्राप्त हुए।
यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा के पूर्व कार्यसमिति सदस्य सूर्यभान सिंह को 9268 एवं राजद के पूर्व विधायक को 8984 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मौर्या होटल के एमडी बीडी सिंह को केवल 1799 मत मिले।
बड़हरा विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|राघवेन्द्र प्रताप सिंह
|भाजपा
|79593
|अशोक कुमार सिंह
|राजद
|65190
|सूर्यभान सिंह
|निर्दलीय
|9268
|सरोज यादव
|निर्दलीय
|8984
|रणविजय कुमार सिंह
|निर्दलीय
|3863
|सौरभ नारंग
|निर्दलीय
|2361
|सौरभ सिंह यादव
|जसुपा
|3189
|बंशीधर सिंह
|निर्दलीय
|1799
|किसुन प्रसाद
|निर्दलीय
|1357
|काजल
|निर्दलीय
|1030
|संतोष कुमार सिंह
|पीपाआइ
|1059
|धर्मपाल यादव
|निर्दलीय
|500
|शिव दास सिंह
|निर्दलीय
|432
|नोटा
|3471
जगदीशपुर विस क्षेत्र में जदयू की जीत
जगदीशपुर में जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने रिकॉर्ड 18193 मतों के अंतर से राजद को परास्त कर तीसरी बार हैट्रिक लगाने से रोक दिया।
यहां से भगवान सिंह कुशवाहा ने 92974 मत हासिल किए, जबकि राजद के किशोर कुणाल 74781 मत ही प्राप्त कर सके। राजद ने दो बार से विधायक रामविशुन लोहिया के बदले इस बार उनके पुत्र पर दांव लगाया था।
इस सीट से हार राजद के लिए बड़ा नुकसान है। 2010 के नीतीश लहर में भी राजद को यहां से जीत मिली थी। इस बार एनडीए की सटीक रणनीति का लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने जिले में एकमात्र चुनावी सभा इसी विधानसभा क्षेत्र में की थी।
जगदीशपुर विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|भगवान सिंह कुशवाहा
|जदयू
|92974
|किशोर कुणाल
|राजद
|74781
|विजय सिंह
|जसुपा
|5106
|संजय कुमार चतुर्वेदी
|बसपा
|2830
|नीरज राय
|जजद
|660
|बीरेंद्र कु. सिंह
|भोजम
|328
|अमरदीप कु. जय
|निर्दलीय
|490
|मुंगा लाल राम
|निर्दलीय
|841
|राजीव रंजन
|निर्दलीय
|3272
|हीरा लाल सिंह
|निर्दलीय
|3070
|नोटा
|3955
शाहपुर विस से राकेश जीते
शाहपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ने राहुल तिवारी को 15225 मतों के अंतर से हराकर उनको भी हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। राकेश जिले से चुने गए सबसे युवा विधायक हैं।
वे महज 27 वर्ष के उम्र में शाहपुर के विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने पिछले दो चुनाव वर्ष 2015 व 2020 के चुनाव में भाजपा को मिली हार को इसबार जीत में तब्दील कर दिया।
यहां से दो बार से लगातार राजद नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी चुनाव जीत रहे थे। भाजपा ने दस साल बाद यह सीट राजद से छीनी है। यहां से राकेश रंजन को 88655 मत तथा राहुल तिवारी को 73430 मत हासिल हुए।
शाहपुर विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|राकेश रंजन
|भाजपा
|88655
|राहुल तिवारी
|राजद
|73430
|पदमा ओझा
|जसुपा
|3948
|मदन यादव
|जजद
|589
|शंकर कुमार गौंड
|गोगपा
|235
|कृष्णा राम
|निर्दलीय
|959
|गौतम ओझा
|निर्दलीय
|255
|डब्ल्यू कुमार गौंड
|निर्दलीय
|1000
|मनान साह
|निर्दलीय
|2536
|शहाबुद्दीन मिया
|निर्दलीय
|1844
|नोटा
|2006
जीत का अंतर मामूली
अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अगिआंव विधानसभा में भाजपा महेश पासवान ने जीत दर्ज की है। यहां भी जीत का अंतर मामूली 95 मतों का रहा, लेकिन सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए दोहरी खुशी देने वाला रहा।
2010 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में यहां से जदयू ने जीत हासिल की।
उस चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था। 2020 का चुनाव और पिछले साल हुए उप चुनाव में बंपर जीत दर्ज कर भाकपा माले ने यहां अपनी मजबूती का अहसास कराया।
अगिआंव विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|महेश पासवान
|भाजपा
|69412
|शिव प्रकाश रंजन
|सीपीआइएमल
|69317
|रमेश कुमार
|जसुपा
|3882
|मुकेश कु राम
|बसपा
|1424
|वरुण देव
|जजद
|1326
|वसंत कु. राम
|वीआइपी
|584
|विजय मेहरा
|निर्दलीय
|734
|श्याम बि चौधरी
|निर्दलीय
|2508
|सूरज भान
|निर्दलीय
|620
|नोटा
|3631
लगातार दूसरी बार जीत
तरारी विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने लगातार दूसरी बार माले प्रत्याशी को 11464 मतों के अंतर से हराकर एक नया इतिहास गढ़ डाला है।
यहां से भाजपा के साथ पूर्व विधायक सुनील पांडेय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। पिछले साल उपचुनाव में भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उनके पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था और जीत दर्ज की थी।
तरारी विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|विशाल प्रशांत
|भाजपा
|96887
|मदन सिंह
|सीपीआइ एमएल
|85423
|संजय कु. शर्मा
|आप
|1223
|संतोष कु. सिंह
|बसपा
|396
|अशोक कु. सिंह
|सोशलिस्ट पार्टी
|122
|चंद्रशेखर सिंह
|जसुपा
|2271
|नारायण सिंह
|वीआइपी
|187
|राजू राजवंशी
|सुभासप
|309
|राजेश सिंह
|राजपा
|163
|सिकंदर कुमार
|जजद
|327
|करमू साह केसरी
|निर्दलीय
|213
|मदन सिंह
|निर्दलीय
|315
|रजनीश कुमार
|निर्दलीय
|390
|रमेश चंद्र रवि
|निर्दलीय
|714
|राजेंद्र कु.पाठक
|निर्दलीय
|2364
|नोटा
|4078
संदेश में राधाचरण ने रचा इतिहास
भोजपुर जिले के संदेश विस से चुनाव लड़ रहे जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी राधा चरण साह ने राजद के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले संदेश विधानसभा से राजद को हराकर एक नया इतिहास रच डाला है।
हालांकि, यहां हार-जीत का अंतर केवल 27 मतों का रहा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव में राजद ने यहां से निकटतम जदयू प्रत्याशी से 50 हजार से ज्यादा मतों से बढ़त बनाई थी।
इस बार 28 राउंड की मतगणना के दौरान कई बार मामला आगे पीछे होता रहा। हालांकि, अधिकांश समय राजद के दीपू सिंह आगे रहे, लेकिन अंतिम के चार-पांच चरणों में जदयू प्रत्याशी ने अच्छी वापसी की।
संदेश विधानसभा
|प्रत्याशी
|दल
|मत
|राधा चरण साह
|जदयू
|80598
|दीपू सिंह
|राष्ट्रीय जनता दल
|80571
|मुकेश सिंह
|निर्दलीय
|5399
|संध्या कुमारी
|निर्दलीय
|880
|राजीव रंजन
|राजजसुपा
|6040
|संजीत कुमार
|पीपल्स पार्टी आफ इंडिया
|609
|अजय कु पाठक
|अखिल भारतीय जनसंघ
|1293
|मनमोहन सिंह
|राष्ट्रवादी
|509
|सत्य प्रकाशद
|प्लुरल्स पार्टी
|299
|अभिषेक कुमार
|निर्दलीय
|398
|समरजय सिंह
|निर्दलीय
|2474
|नोटा
|4160
