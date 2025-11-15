Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर में एनडीए का परचम; पांच सीटों पर भाजपा, दो पर जदयू ने मारी बाज़ी

    By deepak kumar singhEdited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    भोजपुर जिले में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात में से पांच सीटों पर भाजपा और दो पर जदयू ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने आरा, बड़हरा, संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर में जीत हासिल की, जबकि जदयू ने तरारी और अगिआंव (सुरक्षित) सीट पर कब्जा जमाया। इस जीत से एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और वे जश्न मना रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास और सुशासन माडल पर भोजपुर के मतदाताओं ने जमकर मुहर लगाई और छप्पर फाड़कर वोट दिए। नतीजा हुआ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार जिले के सभी सात सीटों को अपनी झोली में डाल एक नया इतिहास रच डाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले भाजपा-जदयू के नेतृत्व में एनडीए का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2010 में रहा था, तब सात में से छह सीट गठबंधन को मिली थी।

    जिले में जेडीयू से चुनाव लड़ रहे दो एमएलसी ने एक साथ जीत दर्ज कर अपनी के साथ-साथ पार्टी और गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

    आरा विधानसभा क्षेत्र में खिला कमल

    चुनाव में भाजपा अपने पारंपरिक गढ़ आरा को बचाने में सफल रही। यहां से भाजपा 2000 से अबतक के चुनाव में केवल एक बार हारी थी।

    इस बार भाजपा ने नए चेहरे संजय सिंह टाइगर पर दांव लगाया, और यह निर्णय पार्टी के लिए लाभकारी साबित हुआ। संजय टाइगर ने महागठबंधन के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी को 19,581 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर सीट अपने नाम कर ली।

    टाइगर को 94201 मत मिले, जबकि क्यामुद्दीन अंसारी को 74620 मत प्राप्त हुए। आरा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, जहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेन्द्र प्रताप सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं।

    हालांकि, वर्ष 2020 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर केवल करीब तीन हजार वोट रह गया था। 

    आरा विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    संजय सिंह (टाइगर) भाजपा 94201
    क्यामुदीन अंसारी भाकपा (माले) 74620
    मृत्युंजय भारद्वाज बसपा 1090
    डा.विजय कुमार गुप्ता जनसुपा 5800
    अमरदीप कुमार जय निर्दलीय 1183
    मो. सरफराज अंसारी पीपीआइ 679
    अरुण कुमार सिंह भारतीय महासंघ पार्टी 908
    राम प्रकाश पाण्डेय अखिल भारतीय जनसंघ 384
    राजेश शर्मा गणतांत्रिक समाज पार्टी 337
    गोरख रामभोजपुरिया जन मोर्चा 322
    सचिन निर्दलीय 644
    धर्मात्मा शर्मा एसयूसीआई 180
    राज किशोर शर्मा जनतंत्र आवाज पार्टी 268
    नोटा   4154

     फिर जीत गई भाजपा

    दोनों ओर से बागियों के मैदान में होने के कारण बड़हरा हाट सीट बन गई थी और भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी।

    वहीं, राजद ने अशोक कुमार सिंह के रूप में नए चेहरे पर दांव लगाया था। हालांकि, राघवेंद्र प्रताप लगातार दूसरी बार यहां से भाजपा की नैया पार लगाने में सफल रहे।

    उन्होंने राजद प्रत्याशी को 14403 मतों के अंतर से पराजित किया। यहां से राघवेंद्र प्रताप को 79593 मत और राजद के अशोक कुमार सिंह को 65190 मत प्राप्त हुए।

    यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा के पूर्व कार्यसमिति सदस्य सूर्यभान सिंह को 9268 एवं राजद के पूर्व विधायक को 8984 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मौर्या होटल के एमडी बीडी सिंह को केवल 1799 मत मिले।

     बड़हरा विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    राघवेन्द्र प्रताप सिंह भाजपा 79593
    अशोक कुमार सिंह राजद 65190
    सूर्यभान सिंह निर्दलीय 9268
    सरोज यादव निर्दलीय 8984
    रणविजय कुमार सिंह निर्दलीय 3863
    सौरभ नारंग निर्दलीय 2361
    सौरभ सिंह यादव जसुपा 3189
    बंशीधर सिंह निर्दलीय 1799
    किसुन प्रसाद निर्दलीय 1357
    काजल निर्दलीय 1030
    संतोष कुमार सिंह पीपाआइ 1059
    धर्मपाल यादव निर्दलीय 500
    शिव दास सिंह निर्दलीय 432
    नोटा   3471

     जगदीशपुर विस क्षेत्र में जदयू की जीत

    जगदीशपुर में जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने रिकॉर्ड 18193 मतों के अंतर से राजद को परास्त कर तीसरी बार हैट्रिक लगाने से रोक दिया।

    यहां से भगवान सिंह कुशवाहा ने 92974 मत हासिल किए, जबकि राजद के किशोर कुणाल 74781 मत ही प्राप्त कर सके। राजद ने दो बार से विधायक रामविशुन लोहिया के बदले इस बार उनके पुत्र पर दांव लगाया था।

    इस सीट से हार राजद के लिए बड़ा नुकसान है। 2010 के नीतीश लहर में भी राजद को यहां से जीत मिली थी। इस बार एनडीए की सटीक रणनीति का लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने जिले में एकमात्र चुनावी सभा इसी विधानसभा क्षेत्र में की थी।

     जगदीशपुर विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    भगवान सिंह कुशवाहा जदयू 92974
    किशोर कुणाल राजद 74781
    विजय सिंह जसुपा 5106
    संजय कुमार चतुर्वेदी बसपा 2830
    नीरज राय जजद 660
    बीरेंद्र कु. सिंह भोजम 328
    अमरदीप कु. जय निर्दलीय 490
    मुंगा लाल राम निर्दलीय 841
    राजीव रंजन निर्दलीय 3272
    हीरा लाल सिंह निर्दलीय 3070
    नोटा   3955

     शाहपुर विस से राकेश जीते

    शाहपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ने राहुल तिवारी को 15225 मतों के अंतर से हराकर उनको भी हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। राकेश जिले से चुने गए सबसे युवा विधायक हैं।

    वे महज 27 वर्ष के उम्र में शाहपुर के विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने पिछले दो चुनाव वर्ष 2015 व 2020 के चुनाव में भाजपा को मिली हार को इसबार जीत में तब्दील कर दिया।

    यहां से दो बार से लगातार राजद नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी चुनाव जीत रहे थे। भाजपा ने दस साल बाद यह सीट राजद से छीनी है। यहां से राकेश रंजन को 88655 मत तथा राहुल तिवारी को 73430 मत हासिल हुए।

     शाहपुर विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    राकेश रंजन भाजपा 88655
    राहुल तिवारी राजद 73430
    पदमा ओझा जसुपा 3948
    मदन यादव जजद 589
    शंकर कुमार गौंड गोगपा 235
    कृष्णा राम निर्दलीय 959
    गौतम ओझा निर्दलीय 255
    डब्ल्यू कुमार गौंड  निर्दलीय 1000
    मनान साह निर्दलीय 2536
    शहाबुद्दीन मिया निर्दलीय 1844
    नोटा   2006

    जीत का अंतर मामूली 

    अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अगिआंव विधानसभा में भाजपा महेश पासवान ने जीत दर्ज की है। यहां भी जीत का अंतर मामूली 95 मतों का रहा, लेकिन सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए दोहरी खुशी देने वाला रहा।

    2010 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में यहां से जदयू ने जीत हासिल की।

    उस चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था। 2020 का चुनाव और पिछले साल हुए उप चुनाव में बंपर जीत दर्ज कर भाकपा माले ने यहां अपनी मजबूती का अहसास कराया।

     अगिआंव विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    महेश पासवान भाजपा 69412
    शिव प्रकाश रंजन सीपीआइएमल 69317
    रमेश कुमार जसुपा 3882
    मुकेश कु राम बसपा 1424
    वरुण देव जजद 1326
    वसंत कु. राम वीआइपी 584
    विजय मेहरा निर्दलीय 734
    श्याम बि चौधरी निर्दलीय 2508
    सूरज भान निर्दलीय 620
    नोटा   3631

     लगातार दूसरी बार जीत

    तरारी विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने लगातार दूसरी बार माले प्रत्याशी को 11464 मतों के अंतर से हराकर एक नया इतिहास गढ़ डाला है।

    यहां से भाजपा के साथ पूर्व विधायक सुनील पांडेय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। पिछले साल उपचुनाव में भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उनके पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था और जीत दर्ज की थी। 

    तरारी विधानसभा 

    प्रत्याशी दल मत
    विशाल प्रशांत भाजपा 96887
    मदन सिंह सीपीआइ एमएल 85423
    संजय कु. शर्मा आप 1223
    संतोष कु. सिंह बसपा 396
    अशोक कु. सिंह सोशलिस्ट पार्टी 122
    चंद्रशेखर सिंह जसुपा 2271
    नारायण सिंह वीआइपी 187
    राजू राजवंशी सुभासप 309
    राजेश सिंह राजपा 163
    सिकंदर कुमार जजद 327
    करमू साह केसरी निर्दलीय 213
    मदन सिंह निर्दलीय 315
    रजनीश कुमार निर्दलीय 390
    रमेश चंद्र रवि निर्दलीय 714
    राजेंद्र कु.पाठक निर्दलीय 2364
    नोटा   4078

     संदेश में राधाचरण ने रचा इतिहास

    भोजपुर जिले के संदेश विस से चुनाव लड़ रहे जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी राधा चरण साह ने राजद के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले संदेश विधानसभा से राजद को हराकर एक नया इतिहास रच डाला है।

    हालांकि, यहां हार-जीत का अंतर केवल 27 मतों का रहा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव में राजद ने यहां से निकटतम जदयू प्रत्याशी से 50 हजार से ज्यादा मतों से बढ़त बनाई थी।

    इस बार 28 राउंड की मतगणना के दौरान कई बार मामला आगे पीछे होता रहा। हालांकि, अधिकांश समय राजद के दीपू सिंह आगे रहे, लेकिन अंतिम के चार-पांच चरणों में जदयू प्रत्याशी ने अच्छी वापसी की।

    संदेश विधानसभा

    प्रत्याशी दल मत
    राधा चरण साह जदयू 80598
    दीपू सिंह राष्ट्रीय जनता दल 80571
    मुकेश सिंह निर्दलीय 5399
    संध्या कुमारी निर्दलीय 880
    राजीव रंजन राजजसुपा 6040
    संजीत कुमार पीपल्स पार्टी आफ इंडिया 609
    अजय कु पाठक अखिल भारतीय जनसंघ 1293
    मनमोहन सिंह राष्ट्रवादी 509
    सत्य प्रकाशद प्लुरल्स पार्टी 299
    अभिषेक कुमार निर्दलीय 398
    समरजय सिंह निर्दलीय 2474
    नोटा   4160

     