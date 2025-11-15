भोजपुर में एनडीए का परचम; पांच सीटों पर भाजपा, दो पर जदयू ने मारी बाज़ी

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास और सुशासन माडल पर भोजपुर के मतदाताओं ने जमकर मुहर लगाई और छप्पर फाड़कर वोट दिए। नतीजा हुआ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार जिले के सभी सात सीटों को अपनी झोली में डाल एक नया इतिहास रच डाला है।

इससे पहले भाजपा-जदयू के नेतृत्व में एनडीए का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2010 में रहा था, तब सात में से छह सीट गठबंधन को मिली थी। जिले में जेडीयू से चुनाव लड़ रहे दो एमएलसी ने एक साथ जीत दर्ज कर अपनी के साथ-साथ पार्टी और गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरा विधानसभा क्षेत्र में खिला कमल चुनाव में भाजपा अपने पारंपरिक गढ़ आरा को बचाने में सफल रही। यहां से भाजपा 2000 से अबतक के चुनाव में केवल एक बार हारी थी। इस बार भाजपा ने नए चेहरे संजय सिंह टाइगर पर दांव लगाया, और यह निर्णय पार्टी के लिए लाभकारी साबित हुआ। संजय टाइगर ने महागठबंधन के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी को 19,581 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर सीट अपने नाम कर ली।

टाइगर को 94201 मत मिले, जबकि क्यामुद्दीन अंसारी को 74620 मत प्राप्त हुए। आरा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, जहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेन्द्र प्रताप सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि, वर्ष 2020 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर केवल करीब तीन हजार वोट रह गया था। आरा विधानसभा प्रत्याशी दल मत संजय सिंह (टाइगर) भाजपा 94201 क्यामुदीन अंसारी भाकपा (माले) 74620 मृत्युंजय भारद्वाज बसपा 1090 डा.विजय कुमार गुप्ता जनसुपा 5800 अमरदीप कुमार जय निर्दलीय 1183 मो. सरफराज अंसारी पीपीआइ 679 अरुण कुमार सिंह भारतीय महासंघ पार्टी 908 राम प्रकाश पाण्डेय अखिल भारतीय जनसंघ 384 राजेश शर्मा गणतांत्रिक समाज पार्टी 337 गोरख रामभोजपुरिया जन मोर्चा 322 सचिन निर्दलीय 644 धर्मात्मा शर्मा एसयूसीआई 180 राज किशोर शर्मा जनतंत्र आवाज पार्टी 268 नोटा 4154 फिर जीत गई भाजपा दोनों ओर से बागियों के मैदान में होने के कारण बड़हरा हाट सीट बन गई थी और भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। वहीं, राजद ने अशोक कुमार सिंह के रूप में नए चेहरे पर दांव लगाया था। हालांकि, राघवेंद्र प्रताप लगातार दूसरी बार यहां से भाजपा की नैया पार लगाने में सफल रहे।

उन्होंने राजद प्रत्याशी को 14403 मतों के अंतर से पराजित किया। यहां से राघवेंद्र प्रताप को 79593 मत और राजद के अशोक कुमार सिंह को 65190 मत प्राप्त हुए। यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा के पूर्व कार्यसमिति सदस्य सूर्यभान सिंह को 9268 एवं राजद के पूर्व विधायक को 8984 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मौर्या होटल के एमडी बीडी सिंह को केवल 1799 मत मिले।

बड़हरा विधानसभा प्रत्याशी दल मत राघवेन्द्र प्रताप सिंह भाजपा 79593 अशोक कुमार सिंह राजद 65190 सूर्यभान सिंह निर्दलीय 9268 सरोज यादव निर्दलीय 8984 रणविजय कुमार सिंह निर्दलीय 3863 सौरभ नारंग निर्दलीय 2361 सौरभ सिंह यादव जसुपा 3189 बंशीधर सिंह निर्दलीय 1799 किसुन प्रसाद निर्दलीय 1357 काजल निर्दलीय 1030 संतोष कुमार सिंह पीपाआइ 1059 धर्मपाल यादव निर्दलीय 500 शिव दास सिंह निर्दलीय 432 नोटा 3471 जगदीशपुर विस क्षेत्र में जदयू की जीत जगदीशपुर में जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने रिकॉर्ड 18193 मतों के अंतर से राजद को परास्त कर तीसरी बार हैट्रिक लगाने से रोक दिया। यहां से भगवान सिंह कुशवाहा ने 92974 मत हासिल किए, जबकि राजद के किशोर कुणाल 74781 मत ही प्राप्त कर सके। राजद ने दो बार से विधायक रामविशुन लोहिया के बदले इस बार उनके पुत्र पर दांव लगाया था।

इस सीट से हार राजद के लिए बड़ा नुकसान है। 2010 के नीतीश लहर में भी राजद को यहां से जीत मिली थी। इस बार एनडीए की सटीक रणनीति का लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने जिले में एकमात्र चुनावी सभा इसी विधानसभा क्षेत्र में की थी।

जगदीशपुर विधानसभा प्रत्याशी दल मत भगवान सिंह कुशवाहा जदयू 92974 किशोर कुणाल राजद 74781 विजय सिंह जसुपा 5106 संजय कुमार चतुर्वेदी बसपा 2830 नीरज राय जजद 660 बीरेंद्र कु. सिंह भोजम 328 अमरदीप कु. जय निर्दलीय 490 मुंगा लाल राम निर्दलीय 841 राजीव रंजन निर्दलीय 3272 हीरा लाल सिंह निर्दलीय 3070 नोटा 3955 शाहपुर विस से राकेश जीते शाहपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ने राहुल तिवारी को 15225 मतों के अंतर से हराकर उनको भी हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। राकेश जिले से चुने गए सबसे युवा विधायक हैं। वे महज 27 वर्ष के उम्र में शाहपुर के विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने पिछले दो चुनाव वर्ष 2015 व 2020 के चुनाव में भाजपा को मिली हार को इसबार जीत में तब्दील कर दिया।

यहां से दो बार से लगातार राजद नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी चुनाव जीत रहे थे। भाजपा ने दस साल बाद यह सीट राजद से छीनी है। यहां से राकेश रंजन को 88655 मत तथा राहुल तिवारी को 73430 मत हासिल हुए।

शाहपुर विधानसभा प्रत्याशी दल मत राकेश रंजन भाजपा 88655 राहुल तिवारी राजद 73430 पदमा ओझा जसुपा 3948 मदन यादव जजद 589 शंकर कुमार गौंड गोगपा 235 कृष्णा राम निर्दलीय 959 गौतम ओझा निर्दलीय 255 डब्ल्यू कुमार गौंड निर्दलीय 1000 मनान साह निर्दलीय 2536 शहाबुद्दीन मिया निर्दलीय 1844 नोटा 2006 जीत का अंतर मामूली अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अगिआंव विधानसभा में भाजपा महेश पासवान ने जीत दर्ज की है। यहां भी जीत का अंतर मामूली 95 मतों का रहा, लेकिन सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए दोहरी खुशी देने वाला रहा। 2010 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में यहां से जदयू ने जीत हासिल की।

उस चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था। 2020 का चुनाव और पिछले साल हुए उप चुनाव में बंपर जीत दर्ज कर भाकपा माले ने यहां अपनी मजबूती का अहसास कराया। अगिआंव विधानसभा प्रत्याशी दल मत महेश पासवान भाजपा 69412 शिव प्रकाश रंजन सीपीआइएमल 69317 रमेश कुमार जसुपा 3882 मुकेश कु राम बसपा 1424 वरुण देव जजद 1326 वसंत कु. राम वीआइपी 584 विजय मेहरा निर्दलीय 734 श्याम बि चौधरी निर्दलीय 2508 सूरज भान निर्दलीय 620 नोटा 3631 लगातार दूसरी बार जीत तरारी विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने लगातार दूसरी बार माले प्रत्याशी को 11464 मतों के अंतर से हराकर एक नया इतिहास गढ़ डाला है। यहां से भाजपा के साथ पूर्व विधायक सुनील पांडेय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। पिछले साल उपचुनाव में भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उनके पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था और जीत दर्ज की थी।

तरारी विधानसभा प्रत्याशी दल मत विशाल प्रशांत भाजपा 96887 मदन सिंह सीपीआइ एमएल 85423 संजय कु. शर्मा आप 1223 संतोष कु. सिंह बसपा 396 अशोक कु. सिंह सोशलिस्ट पार्टी 122 चंद्रशेखर सिंह जसुपा 2271 नारायण सिंह वीआइपी 187 राजू राजवंशी सुभासप 309 राजेश सिंह राजपा 163 सिकंदर कुमार जजद 327 करमू साह केसरी निर्दलीय 213 मदन सिंह निर्दलीय 315 रजनीश कुमार निर्दलीय 390 रमेश चंद्र रवि निर्दलीय 714 राजेंद्र कु.पाठक निर्दलीय 2364 नोटा 4078 संदेश में राधाचरण ने रचा इतिहास भोजपुर जिले के संदेश विस से चुनाव लड़ रहे जदयू प्रत्याशी सह एमएलसी राधा चरण साह ने राजद के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले संदेश विधानसभा से राजद को हराकर एक नया इतिहास रच डाला है। हालांकि, यहां हार-जीत का अंतर केवल 27 मतों का रहा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव में राजद ने यहां से निकटतम जदयू प्रत्याशी से 50 हजार से ज्यादा मतों से बढ़त बनाई थी।