नासरीगंज-सकडडी हाईवे पर मौत के गड्ढे! ट्रक फंसकर घंटों जाम, राहगीरों की जान पर खतरा

संवाद सूत्र, संदेश(आरा)। विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण नासरीगंज-सकडडी मुख्य सड़क की हालत लगातार बदतर होती जा रही है । स्टेट हाईवे-81 महत्वपूर्ण मार्ग कहीं गड्ढों में तब्दील हो चुका है तो कहीं नाला निर्माण के अभाव में सड़क पर बह रहे पानी ने इसे दो से तीन फीट तक गड्ढा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि आए दिन भारी भरकम ट्रक गड्ढों में फंस जा रहे हैं, जिससे घंटों तक जाम की स्थिति बन जा रही है ।

सड़क पर जाम लगने से आम राहगीरों के साथ-साथ छोटे वाहनों के चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक और ऑटो सवारों के लिए इस मार्ग से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे थाना क्षेत्र के फुलाड़ी गांव के पास सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जबकि रेपुरा शिव मंदिर के समीप बह रहे पानी ने सड़क को उखाड़ दिया हैं और वहां दो से तीन फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं । इसके अलावा फतेहपुर और नसरतपुर में भी कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए हैं ।

इस मार्ग से दिन-रात सैकड़ों बालू लदे ट्रकों के साथ-साथ सवारी गाड़ियों का आवागमन होता है, बावजूद इसके सड़क की मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग उदासीन बना हुआ है । ट्रक चालकों का कहना है कि वे हर साल सरकार को भारी टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है ।