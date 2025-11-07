मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए 3 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें, वोटिंग खत्म होते ही तत्काल टिकट की मारामारी
पूर्व मध्य रेलवे ने दिवाली, छठ और बिहार में मतदान के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर से सुबह चलकर पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और डीडीयू होते हुए अगले दिन आनंद विहार पहुंचेंगी।
जागरण संवाददाता, आरा। पूर्व मध्य रेल के द्वारा दिवाली, छठ महापर्व और बिहार में प्रथम चरण के मतदान होने के बाद बिहार से बाहर लौटने वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जिसके तहत मुजफ्फरपुर जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच तीन जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।
इन सभी ट्रेनों की बुकिंग तत्काल प्रभाव से शुरू हो चुकी है। गाड़ी संख्या 05501/05502 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल जो सात नवम्बर को मुजफ्फरपुर व आठ नवम्बर को आनंद विहार से चलेगी। इसके अतिरिक्त 05503/04 मुजफ्फरपुर आनंद विहार वातानुकूलित एसी स्पेशल जो आठ नवंबर को मुजफ्फरपुर से वही आनंद विहार से नौ नवम्बर को रवाना होगी।
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन
इसके अलावा गाड़ी संख्या 05507/05508 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल जो मुजफ्फरपुर से नौ नवम्बर और आनंद विहार से 10 नवंबर को वापसी करेगी।
बता दें कि इन सभी ट्रेनों का समय सारणी एक समान रखा गया है जो मुजफ्फरपुर से सुबह 7:55 बजे खुलकर 9.50 बजे पाटलिपुत्र, 10.45 बजे आरा जं, 11.30 बजे बक्सर, 13.10 बजे डीडीयू रुकते हुए अगले दिन सुबह तीन बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
वहीं वापसी में आनंद विहार से सुबह 5.30 बजे बजे रवाना होकर 16.10 बजे डीडीयू, 17.20 बजे बक्सर, 18.10 बजे आरा जं, 19.45 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए 22.15 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
