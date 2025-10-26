Language
    आरा में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    आरा के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की दुखद मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    Hero Image

    घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। नवादा क्षेत्र के चंदवा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार की शाम प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और उसके शिशु की मौत हो गई।

    घटना के बाद अस्पताल में स्वजन और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने चिकित्सक और कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की और आक्रोश के चलते आरा-बक्सर हाइवे को जाम कर दिया।

    चंदवा मोड़ पर सड़क जाम के कारण लगभग दो से तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार, गजराजगंज ओपी के बामपाली गांव निवासी राजेश चौधरी की 24 वर्षीय गर्भवती पत्नी खुशूब कुमारी को प्रसव के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया था।

    वहां उनकी स्थिति देखते हुए उन्हें चंदवा मोड़ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन प्रसव के दौरान दोनों जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई। जच्चा-बच्चा की मौत की खबर फैलते ही परिवारजन और आसपास के ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित हो गए।

    उन्होंने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और चिकित्सक व कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि, अस्पताल प्रशासन का कहना था कि नाजुक हालत में लाया गया था। इधर, आक्रोश के चलते लोगों ने अस्पताल के बाहर हाइवे जाम कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और आवागमन ठप हो गया।

    सूचना मिलने पर नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और पारा मिलिट्री को बुलाकर हाइवे पर यातायात बहाल कराया गया और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया।