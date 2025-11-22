आरा जंक्शन पर बनेगा आधुनिक कम्युनिटी हॉल, रेलवे ने चयनित की जगह

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल आरा जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने जा रहा है।

स्टेशन परिसर में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए प्रस्तावित कम्युनिटी हॉल के लिए रेलवे ने स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

ग्राउंड प्लस थ्री फ्लोर वाला यह कम्युनिटी हॉल स्टेशन के मालगोदाम के पास बनाया जाएगा। शुक्रवार को एडीआरएम इन्फ्र्रा अविनिश कुमार ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

प्रस्तावित भवन में दो बड़े मल्टीपरपस हॉल और करीब 25 एसी कमरे बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग शादी-विवाह, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा।

साथ ही पार्किंग, लिफ्ट, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी व अग्निशमन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि स्टेशन क्षेत्र में बड़े आयोजन स्थल की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी।