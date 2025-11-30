कोईलवर लिंक सड़क पर ट्रकों की कतार में घंटों फंसी दूल्हे की गाड़ियां, पुल पर अंधेरा और खराब CCTV से बढ़ा डर

नीरज कुमार,कोईलवर(आरा)। नगर कोईलवर की लिंक सड़क पर दिन हो या रात, जाम से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। झलकुनगर से कोईलवर स्टेशन होकर चांदी की ओर जाने वाली सड़क पर खदानों में जाने वाली ट्रकों की लंबी कतार लगी रहती है।

शनिवार की रात धनडीहा और बहियारा के पास ट्रकों के आड़े–तिरछे खड़े होने और ओवरटेक की कोशिश में घंटों जाम की स्थिति बनी रही। हालात यह थे कि कई बाराती वाहनों और दूल्हे की गाड़ियों को भी जाम में फंसना पड़ा।

पुलिस की गश्ती वाहन भी जाम में फंसा स्थिति इतनी खराब थी कि पुलिस की गश्ती वाहन को भी जाम प्रभावित इलाके तक पहुंचने में काफी देर लग जाते है। उधर, सिक्सलेन, लोहा पुल और झलकुनगर इलाके में अंधेरा छाया रहा।

परेव गांव के ग्रामीण रमेश, पिंकू और आदित्य ने बताया कि लोहा पुल पर सुरक्षा के लिए कोई पुलिस बल तैनात नहीं रहता, जिससे रात के वक्त पुल पार करने में लोगों को डर लगता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुल के कोईलवर की ओर सीसीटीवी कैमरा लंबे समय से खराब है, जिसकी वजह से रात में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ जाती है। सीसीटीवी कैमरा खराब होने से ऐसे लोगो की निगरानी भी नहीं हो पाती है, हालांकि नगर के चौक-चौराहों और मुख्य रास्तों पर लगी तिरंगा लाइट और हाईमास्ट लाइट से कुछ हद तक राहगीरों को राहत मिलती है। समय- रात्रि-9:30 बजे स्थान-कपिलदेव चौक,कोईलवर झलकुनगर-कोईलवर-चांदी लिंक सड़क पर खदान जाने वाली सैकड़ो बालू खदान जाने वाली ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई थी। धनडीहा में कई जगहों पर ट्रकों के बेतरतीब ढंग से खड़े होने के कारण छोटे वाहन भी जाम में फंसी हुई थी। जिससे जाम में फंसे लोग पुलिस प्रशासन को कोसते नजर आये।

मानसिक अस्पताल और कोईलवर थाना मोड़ के बीच जाम होने के कारण ट्रक चालक सो गए थे। जिससे जाम खुलने के बाद भी ट्रक चालकों को सोये होने पर पुलिस हूटिंग बजा जगाती रही। - समय- रात्रि -9:45 बजे स्थान-लोहा पुल, कोईलवर लोहा पुल के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। जिससे रात के अंधेरे में जब तक झुंड में लोग नहीं इकट्ठा होते लोहा पुल पार कर परेव की जाने और आने में डरते है। पुल पर लगा सीसीटीवी कैमरा भी कई महीने से टूट खराब हो गया है।