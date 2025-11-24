Language
    आरा में JDU महिला नेता पर जानलेवा हमला, चाकू से किया गया वार; हालत गंभीर

    By Niraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    कोईलवर के कुल्हड़िया में जदयू प्रखंड मोर्चा अध्यक्ष सोनम पटेल पर चाकू से हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना पीएनबी बैंक के पास हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी राज कुमार उर्फ राजू सिंह की तलाश कर रही है, जिस पर पहले भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है। जमीन विवाद के चलते हमले की आशंका है।

    घायल जदयू नेता का चल रहा इलाज। (जागरण)

    संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया में सोमवार को मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जब एक बदमाश ने जदयू प्रखंड मोर्चा अध्यक्ष सह बीस सूत्री सदस्य लीलावती उर्फ सोनम पटेल (35) को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जो कुल्हड़िया निवासी सकल महतो की पुत्री है। घटना कुल्हड़िया पीएनबी बैंक के समीप हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    घायल सोनम पटेल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सीएचसी कोईलवर पहुंचाया गया।

    सीएचसी के चिकित्सक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि महिला की पीठ में धारदार हथियार से गहरा जख्म है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु उन्हें सदर अस्पताल आरा रेफर कर दिया गया।

    चिकित्सकों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति नियंत्रण में है। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह, कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तमचंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की।

    प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पूर्व से चल रहे जमीन विवाद समेत अन्य विवादों को लेकर कुल्हड़िया निवासी राज कुमार उर्फ राजू सिंह का नाम हमलावर के रूप में सामने आ रहा है।

    एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिस राजू सिंह पर आरोप लग रहा है, उस पर पहले भी पॉक्सो एक्ट का मामला कोईलवर थाना में दर्ज है। पुलिस पूरे प्रकरण पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आरोपी के धर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।