    जन सुराज प्रत्याशी के काफिले पर पथराव, स्कार्पियो का शीशा टूटा, पुलिस जांच में जुटी

    By Deepak SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    भोजपुर जिले के पिरौंटा गांव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय गुप्ता के काफिले पर एक नशे में धुत व्यक्ति ने पथराव किया, जिससे एक स्कार्पियो का शीशा टूट गया। घटना के समय विजय गुप्ता कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं विजय गुप्ता ने इसे एक साजिश बताया है।

    जन सुराज प्रत्याशी के काफिले पर पथराव

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौंटा गांव में बुधवार को जनसंपर्क पर निकले जन सुराज पार्टी के आरा विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले में शामिल  पार्टी कार्यकर्ताओं की एक स्कार्पियो गाड़ी पर नशे में धुत एक शरारती तत्व ने पथराव कर दिया। इस घटना में वाहन के अगले हिस्से का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

    जानकारी के अनुसार, बुधवार को जन सुराज उम्मीदवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ  काफिला लेकर  अलग-अलग गाड़ियों से जनसंपर्क अभियान पर निकले थे। इसी दौरान पिरौंटा गांव में अचानक नशे में धुत शरारती तत्व ने  एक गाड़ी पर ईट- पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। 

    पथराव होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि  उनके समर्थक सुरक्षित बच गए। लेकिन, एक स्कार्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। नशे में हंगामा कर रहा शख्स अपने को एक पार्टी समर्थक बता रहा था।इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। 

    जांच में जुटी पुलिस 

    पथराव के समय जनसुराज उम्मीदवार दूसरी गाड़ी में थे। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची  मामले की जांच शुरू कर दी है।

    इधर, जनसुराज प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता ने पथराव को एक सोची-समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, पिरौटा गांव में एक उपद्रवी व्यक्ति ने उनके  कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला किया और शीशा तोड़ दिया। शराब के नशे में धुत वह व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर अपशब्द बोल रहा था। 