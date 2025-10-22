जन सुराज प्रत्याशी के काफिले पर पथराव, स्कार्पियो का शीशा टूटा, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौंटा गांव में बुधवार को जनसंपर्क पर निकले जन सुराज पार्टी के आरा विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं की एक स्कार्पियो गाड़ी पर नशे में धुत एक शरारती तत्व ने पथराव कर दिया। इस घटना में वाहन के अगले हिस्से का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, बुधवार को जन सुराज उम्मीदवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ काफिला लेकर अलग-अलग गाड़ियों से जनसंपर्क अभियान पर निकले थे। इसी दौरान पिरौंटा गांव में अचानक नशे में धुत शरारती तत्व ने एक गाड़ी पर ईट- पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

पथराव होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि उनके समर्थक सुरक्षित बच गए। लेकिन, एक स्कार्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। नशे में हंगामा कर रहा शख्स अपने को एक पार्टी समर्थक बता रहा था।इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है।