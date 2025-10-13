Bihar Election: बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये पार्टी, जल्द ही प्रत्याशियों का करेगी एलान

जागरण संवाददाता, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी सभी पार्टियां धीरे- धीरे अपना पत्ता खोल रही हैं।

अखिल भारतीय जनसंघ ने बिहार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ मिलकर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भारतभूषण पांडेय ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनसंघ गोरक्षा, भारतीय कृषि-उद्योग, ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों और स्वदेशी जैसे मुद्दों पर केंद्रित कार्यक्रमों के साथ मैदान में उतरेगा।

यह मोर्चा गोरक्षा के लिए प्रबल जनजागरण कर रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से जुड़े दलों का है।

उन्होंने राजनीति में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंघ शिक्षित, सुयोग्य और ईमानदार लोगों को आगे लाकर राजनीति का चरित्र बदलने को प्रतिबद्ध है।

प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल कुमार पांडेय, महासचिव ज्योति शंकर और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सत्येन्द्र नारायण सिंह की समिति उम्मीदवारों का चयन कर रही है।

एक-दो दिनों में अंतिम सूची जारी होगी। सोमवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में सहयोगी दलों की बैठक में प्रभावी रणनीति पर विचार किया जाएगा।