Bihar Chunav: जगदीशपुर में आठ उम्मीदवारों का नामांकन रद, शाहपुर के सभी 12 प्रत्याशी पाए गए सही

संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब कुल 8 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र तकनीकी खामियों के कारण रद कर दिया गया।

मालूम हो कि जगदीशपुर विधानसभा से कुल 18 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं, शाहपुर विधानसभा से सभी 12 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध घोषित किया गया है। जगदीशपुर के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम संजीत कुमार के नेतृत्व में संवीक्षा कार्य शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बताया गया कि जगदीशपुर में कई प्रत्याशियों के दस्तावेजों में त्रुटि, अधूरी जानकारी और सत्यापन की कमी पाई गई, जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया।

इससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। जगदीशपुर विधानसभा से जिन 10 उम्मीदवारों का नामांकन सही पाया गया है उनमे एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार भगवान कुशवाहा, महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार किशोर कुणाल उर्फ राजू यादव, जनसुराज के विजय सिंह उर्फ अंटू सिंह, निर्दलीय राजीव रंजन उर्फ पिंकू भैया, बसपा के संजय कुमार चतुर्वेदी, जनशक्ति जनता दल से नीरज राय, बीरेन्द्र कुमार सिंह, अमरदीप कुमार जय, मूगा लाल राम, हीरालाल सिंह शामिल हैं।

जिनका नामांकन तकनीकी कारणों से रद किया गया है उनमें 8 उम्मीदवार मुन्ना प्रसाद, मधुकांत सिंह, मधुबाला शर्मा, कृष्णमोहन सिंह, मुकेश कुमार सिंह, अभिताभ कुमार पाठक, सरस्वती देवी, भगवान सिंह शामिल हैं। वहीं शाहपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी-सह-डीसीएलआर अमरेंद्र कुमार ने बताया कि शाहपुर के सभी 12 उम्मीदवारों एनडीए गठबंधन समर्थित भाजपा के राकेश ओझा, महागठबंधन समर्थित राजद के राहुल तिवारी, जनसुराज की पद्मा ओझा, जनशक्ति जनता दल से मदन यादव सहित सभी का नामांकन संवीक्षा के दौरान सभी कागजात सही पाए गए।