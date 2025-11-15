Ara News: इंस्टाग्राम पर पार्टी का स्टेटस लगाने पर 3 की पिटाई, चुनाव रिजल्ट के बाद बवाल

जागरण संवाददाता, आरा। उदवंतनगर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में इंस्टाग्राम पर पार्टी विशेष का स्टेटस लगाने को लेकर कुछ युवकों ने मिठाई दुकान में घुसकर सगे भाई तीन लोगों की पिटाई कर दी।

घटना में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में 22 वर्षीय अमन कुमार, 23 वर्षीय गोल्डी कुमार तथा 18 वर्षीय पुत्र अमित राज को चोटें आई हैं।

घायल अमन कुमार ने बताया कि दरियापुर बाजार में उसकी मिठाई की दुकान है। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उसने जीतने वाली पार्टी का स्टेटस इंस्टाग्राम पर लगाया था।

सोमवार की सुबह जब वह दुकान पर बैठा था, तभी स्टेटस देखने के बाद कुछ लोग दुकान में पहुंचे और सवाल करने लगे कि उसने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया।

जब उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से स्टेटस लगाता है, तो आरोप है कि उन लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उसका बड़ा भाई गोल्डी कुमार और चचेरा भाई अमित राज को भी पीटा गया।

अमन ने गांव के ही पिंटू तथा उसके साथ रहे अन्य लोगों पर लोहे की रॉड से हमलाकर तीनों को घायल कर दिया। उदवंतनगर थानाध्यक्ष जयंत प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।