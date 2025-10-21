Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election 2025: भोजपुर में 29 अक्टूबर को बैलेट पेपर से होगा मतदान, घर-घर पहुंचेंगी 112 टीमें

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    भोजपुर जिले में, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 29 और 31 अक्टूबर को बैलेट पेपर से घर-घर जाकर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 112 विशेष मतदान दलों का गठन किया गया है। तरारी विधानसभा में सबसे ज्यादा 60 मतदाता हैं, जबकि जिले में कुल 230 मतदाता इस सुविधा का लाभ उठाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    घर से मतदान का अभियान 29 और 31 अक्टूबर को

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में चुनाव आयोग के निर्देश पर स्थानीय जिला प्रशासन मतदान ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में 85 प्लस बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को जिन्होंने होम वोटिंग की इच्छा जताई है। उनके लिए इस बार चुनाव में विशेष व्यवस्था की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैसे मतदाताओं को घर-घर जाकर बैलेट पेपर से 29 और 31 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इसे लेकर जिले में कुल 112 विशेष मतदान दल का गठन किया गया है।

    जिले के सातों विधानसभा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की इच्छा के अनुसार मतदान कराने की विशेष व्यवस्था के क्रम में 85 प्लस बुजुर्ग 102 मतदाताओं की पहचान की गई है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 128 है, जिन्होंने घर पर ही मतदान करने की इच्छा जाहिर की है।

    इस प्रकार पचासी प्लस और दिव्यांग मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 230 हो जाती है। पचासी प्लस मतदाताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़हरा में 25, तरारी में 22, आरा में 15, संदेश में 14, शाहपुर में 12 और सबसे कम अगिआंव में आठ मतदाता है।

    इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या तरारी में 38, अगिआंव में 25, संदेश-बड़हरा और आरा में 13-13 तथा सबसे कम शाहपुर में 11 मतदाता है। इन सभी को सुविधा पूर्वक घर में ही मतदान बैलेट पेपर से कराने के लिए कुल 112 मतदान दल का गठन किया गया है, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी से लेकर सभी प्रकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों को लगाया गया है।

    तरारी में सबसे ज्यादा 60 मतदाता

    भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा में सबसे ज्यादा बैलट पेपर से मतदान करने वालों की संख्या साठ है। यहां पर बुजुर्ग मतदाता की संख्या 22 और दिव्यांग की 38 है। तरारी के बाद सबसे ज्यादा ऐसे मतदाताओं की संख्या बड़हरा में 38, अगिआंव में 33, आरा में 28, संदेश में 27, शाहपुर में 23 और जगदीशपुर में सबसे कम 21 है।

    होम वोटिंग के लिए इच्छुक मतदाताओं की संख्या

    विस नाम 85 प्लस पीडब्लूडी कुल वोटर
    संदेश 13 11 27
    बड़हरा 18 13 38
    आरा 20 13 28
    अगिआंव 09 09 33
    तरारी 16 15 60
    जगदीशपुर 18 10 21
    शाहपुर 12 11 23
    योग 106 83 230