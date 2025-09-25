1 कार में 3 KG स्मैक: भोजपुर में 3 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर धराए, 5 मोबाइल और 10 ATM कार्ड भी जब्त

भोजपुर पुलिस ने गीधा के पास तीन करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका और तलाशी में हेरोइन बरामद की। गिरफ्तार किए गए तस्कर भोजपुर जिले के ही रहने वाले हैं जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संवाद सूत्र, आरा/कोईलवर(भोजपुर)। भोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार हेरोइन तस्करों को तीन किलो हेरोइन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त हेरोइन का सरकारी मूल्य लगभग तीन करोड़ रुपये है। सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि भोजपुर पुलिस कप्तान को जिले में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के आने की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद कई थाना क्षेत्र में एसएच, एनएच एवं अन्य रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई एवं वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह सुबह गीधा थाना क्षेत्र के गीधा ओवरब्रिज के पास एक कार कायमनगर की ओर से आकर तेजी से अंडरपास की ओर बढ़ी ही थी कि गश्त और निगरानी कर रही गीधा पुलिस ने उस कार की संदिग्ध देख उसे रुकने का इशारा किया, तो वे भागने लगे। जिसे पुलिस ने चारो तरफ से घेर लिया।

कार की तलाशी ली गयी तो उसमें चार युवक सवार मिले, जिन्होंने पुलिस के सवालों का उचित जवाब नहीं दिया। गीधा पुलिस ने जब थानाध्यक्ष टिंकू कुमार के नेतृत्व में कार की जांच पड़ताल में तीन किलोग्राम हेरोइन समेत अन्य कई चीजें पाई गई। कार में सवार चारों युवकों को धर दबोचा गया। पकड़े गए चारों युवक भोजपुर जिले के ही हैं।

पकड़े गए चारों तस्कर में चालक कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बलुआ निवासी लक्ष्मण लाल का पुत्र विशाल कुमार, उदवंतनगर के छोटकी सासाराम निवासी राजकुमार राम के पुत्र अरुण कुमार, शाहपुर थाना क्षेत्र के रानीसागर निवासी और वर्तमान में आरा के मौलाबाग़ में रह रहे अजय कुमार पंडित के पुत्र अभिषेक पंडित और बबुरा थाना क्षेत्र के देवरिया निवासी मिथिलेश्वर सिंह का पुत्र राहुल सिंह शामिल हैं।