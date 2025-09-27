भोजपुर में आगामी चुनाव के लिए उच्चतर विद्यालय कुल्हड़िया में पारा मिलट्री फोर्स का होगा आवासन

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैजनाथ उच्चतर विद्यालय में पारा मिलिट्री फोर्स के आवास की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। आरएएफ अधिकारी ने शौचालय निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष जताया और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान जवानों के आवास और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही।

संवाद सूत्र, कोईलवर (भोजपुर)। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पारा मिलिट्री फोर्स के आवासन की तैयारी की समीक्षा हेतु पुलिस प्रशासन और आरएएफ अधिकारियों की टीम शनिवार को बैजनाथ उच्चतर विद्यालय कुल्हड़िया पहुंची। आरएएफ अधिकारी एसएचओ कोईलवर थानाध्यक्ष नरोतमचन्द्र विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर जवानों के ठहराव की व्यवस्थाओं को देखा।

इस दौरान आरएएफ अधिकारी ने विद्यालय में जल्दबाजी में कराए गए शौचालय निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं है और यह फोर्स के उपयोग लायक नहीं है। पीएचईडी विभाग द्वारा आनन फानन में दस से बारह फीट में एक साथ सात सीट लगा शौचालय बना दिया गया है। जिसके आगे नल टैप भी लगा दिया गया है।