आरा के लोगों की बल्ले-बल्ले, असनी-बामपाली के बीच बनेगा फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज; बढ़ेगी कनेक्टिविटी

विजय कुमार ओझा, उदवंतनगर(आरा)। आरा-बक्सर फोरलेन से आरा-सासाराम रोड को कनेक्टिविटी प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजना पर जल्द काम शुरू होने वाला है। असनी-बामपाली लिंक रोड निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फाइनल डिमारकेशन (अंतिम सरहदबंदी) का काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर अधिग्रहित भूमि की पैमाइश कराई जा रही है। यह सड़क आरा रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है और इसके बनने के बाद पटना से सासाराम जाने वाली गाड़ियों को शहर में प्रवेश किए बिना ही वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। सड़क निर्माण के लिए एजेंसी तय कर दी गई है।

वाराणसी के चंद्रावती कंस्ट्रक्शन के तहत कुमार इंफ्रा, बिहटा की कंपनी इस सड़क का निर्माण कराएगी। इसके लिए कंपनी के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नागेन्द्र सिंह की देखरेख में भू-अर्जन अमीन प्रवीण कुमार सिंह द्वारा पैमाइश कार्य कराया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से आरा बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग व असनी-मोहनियां राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ जाएगा, जहां आवागमन की सुविधा बढ़ेगी वहीं समय बचेगा। असनी बामपाली व असनी उदवंतनगर लिंक रोड के बनने से आरा नगर का रिंग रोड का सपना साकार हो सकेगा। साथ ही नियोजित बसावट की संभावनाएं बढ़ेगी। अंचलाधिकारी हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि रैयतों की मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

दो नेशनल हाईवे व दो ग्रीनफील्ड आपस में जुड़ेंगे असनी बामपाली लिंक रोड व असनी उदवंतनगर लिंक रोड़ के बनने से आरा बक्सर एन एच तथा असनी मोहनियां एनएच के साथ ही उदवंतनगर सासाराम व उदवंतनगर पटना ग्रीन फील्ड (फोर लेन) सड़क के साथ ही आरा नगर एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जो आने-जाने वालों के लिए सुखद अनुभव होगा।

अब सासाराम से बक्सर, जगदीशपुर तथा पटना जाने वालों को आरा नगर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। लोग जाम से निजात पा सकेंगे। बक्सर लिंक रोड के बनने से आरा के चारों ओर लोग आसानी से आ जा सकेंगे। दूरी के साथ समय की होगी बचत 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क में एक ओवरब्रिज, एक आरओबी व तीन अंडर पास बनेंगे। असनी बामपाली संपर्क सड़क की लंबाई मात्र 4.5 किमी व चौड़ाई 70 मीटर की होगी। यह सड़क असनी से शुरू होकर राधा स्वामी सत्संग व वाटर पार्क के बीच आरा बक्सर फोर लेन से मिलेगी।

एनएचएआई के ई. अफजल अंसारी ने बताया कि बामपाली के समीप एक ओवर ब्रिज बनेगा जो फोरलेन से सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं, डिहरी व महतवनिया गांव के बीच आरओबी बनाया जाएगा। इस सड़क में असनी, बामपाली बांध तथा बामपाली गांव के पश्चिम में अंडरपास बनेगा।