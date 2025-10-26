आरा में फायरिंग, भाकपा माले प्रत्याशी की गाड़ी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां; इलाके में तनाव
बिहार के तरारी में भाकपा माले के प्रत्याशी के वाहन पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें वे बाल-बाल बचे। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
संवाद सहयोगी, पीरो (आरा)। तरारी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी मदन सिंह चंद्रवंशी के वाहन पर बैसाडीह गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान फायरिंग किए जाने की खबर है।
इस मामले में भाकपा माले प्रत्याशी की ओर से हसनबाजार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार गत शनिवार की शाम करीब सात बजे तरारी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के क्रम में बैसाडीह गांव पहुंचे थे।
वहां भाकपा माले प्रत्याशी जन संपर्क कर रहे थे। उनके साथ उनके समर्थक उनका वाहन भी था। आरोप है कि इसी दौरान बैसाडीह निवासी सोनू उपाध्याय उर्फ सटका नामक व्यक्ति ने उनके वाहन पर फायरिंग कर दिया।
वाहन पर फायरिंग करने के बाद आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इस घटना के बाद भाकपा माले प्रत्याशी अपने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ देर रात हसनबाजार थाना पहुंचे घटना की जानकारी दी।
इधर इस घटना के बावत जानकारी मिलने के बाद पीरो एसडीपीओ कृष्ण कुमार सिंह भी हसनबाजार थाना पहुंचे और भाकपा माले प्रत्याशी से पूरी घटना की जानकारी ली।
इस मामले में हसनबाजार थाना में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पीरो एसडीपीओ के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
इधर भाकपा माले प्रत्याशी के साथ हसनबाजार थाना पहुंचे अगिआंव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने फायरिंग करने वाले आरोपी के भाजपा समर्थक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि तरारी क्षेत्र में जनता महागठबंधन के पक्ष में है।
इसलिए भाजपा समर्थित गुंडे भाकपा माले प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग कर डराने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
