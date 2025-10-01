Language
    मंदिर से माथा टेककर लौट रहे थे जदयू नेता, रास्ते में लोगों ने शुरू कर दी फायरिंग और पथराव

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:27 AM (IST)

    भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी में जदयू नेता संजय कुमार शर्मा के काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला किया जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना गाड़ी साइड लेने के विवाद के चलते हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    एकवारी में जदयू नेता संजय शर्मा के काफिले पर पथराव

    संवाद सूत्र ,सहार (आरा)। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी में मंगलवार की शाम अज्ञात लोगों ने जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य संजय कुमार शर्मा के काफिले पर हमला किया।

    संजय शर्मा ने सहार थाना में आवेदन देकर बताया कि वे बुढ़िया माई मंदिर में माथा टेकने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में शामिल दो गाड़ियों पर लगभग 20–25 अज्ञात लोगों ने पथराव किया और दोनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।

    आवेदन में जदयू नेता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने जानलेवा नीयत से फायरिंग भी की। हालांकि, उनके सरकारी अंगरक्षक समय रहते उन्हें सुरक्षित निकालकर एकवारी से बाहर ले गए।

    एकवारी स्टैंड के पास घटना

    सहार थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि यह घटना एकवारी स्टैंड के पास हुई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। महिला के स्वजन अपनी गाड़ी से हड़बड़ी में जा रहे थे।

    काफिले और स्थानीय लोगों के बीच गाड़ी साइड लेने को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान ईंट-पत्थर चले और दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले की जांच-पड़ताल जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रही है।