किसानों को फसल सहायता राशि का इंतजार: पिछले वर्ष का पैसा नहीं मिला, नए सत्र के आवेदन शुरू

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। एक मिला नही और दूसरा शुरू हो गया। यह हाल है किसानों के प्रति सहकारिता विभाग का! पिछले वर्ष की राशि के लिए बेचारे किसान टकटकी लगाए हुए हैं लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के खातों में अब तक राशि नही भेजी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बावजूद इसके विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए फसल सहायता योजना के आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों की फसलो की क्षतिपूर्ति के लिए फसल सहायता योजना के तहत आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद भी किसानों को पैसा नहीं भेजा जा रहा है।

सहजौली गांव के किसान रविंद्र चौधरी कहते हैं कि प्रखंड के कुल बीस पंचायत व नगर पंचायत के किसानों द्वारा 9430 किसानों द्वारा फसल सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। तीन जनवरी तक डीएलसीसी के माध्यम से 8609 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि 728 आवेदन कई कारणों से लंबित है। सत्यापन के बाद सहकारिता विभाग किसी तरह की करवाई नही की गई। लिहाजा प्रखंड के वैसे किसान जो उक्त योजना के तहत पात्र हैं और उनका जावेदन भी सत्यापित हो चुका है। अधिकारियों व कर्मियों से अब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ फसल सहायता वाला राशि अब कब आएगी। पूर्व आत्मा अध्यक्ष रबिन्द्र ओझा के अनुसार अधिकारी किसानों के प्रति बेहद ही असंवेदनशील हैं। जिसके कारण किसानों को सही समय पर कोई भी लाभ नही मिल पाता है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि कुछ किसानों का आवेदन सत्यापन करा लिया गया है। कुछ किसान बाकी है।

यदि बचे हुए किसान सत्यापन नही कराते हैं तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सभी सत्यापित आवेदनों को आगे की करवाई के लिए जिला मुख्यालय को भेज दिया जाएगा, ताकि किसानों को जल्द से राशि भेजा जा सके।