बिहार चुनाव के बीच भोजपुर में डबल डेकर बस में मिला कुछ ऐसा कि पुलिसवालों के भी उड़ गए, तुरंत गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति

जागरण टीम आरा/ बड़हरा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान बबुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार देर रात बबुराचेकपोस्ट पर पुलिस ने एक डबलडेकर बस से 1570 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान बस से दो अंतरराज्यीयधंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार तस्करों की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र के इमलाहा गांव निवासी भगवान सिंह और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र के परोज गांव निवासी राजकुमार के रूप में की गई है। दोनों चालक व कंडक्टर बताए जाते है। बस को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह डबलडेकर बस हरियाणा के मानेसर से दरभंगा जा रही थी। गुप्त सूचना मद्य निषेध इकाई, पटना को मिली थी कि नीले और काले रंग की एक डबलडेकर बस में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बबुराचेकपोस्ट पर नाकाबंदी की और संदिग्ध बस को रोक लिया।