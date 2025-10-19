Diwali 2025: पॉपकार्न, वाटर टाइगर, चिक्का..., इस बार पटाखों के स्वदेशी ब्रांड का जलवा
आरा में दीपावली पर पटाखों की धूम है, पर प्रदूषण का खतरा भी है। इस बार देशी ग्रीन पटाखे बाजार में हैं, जो कम शोर और कम प्रदूषण करते हैं। चिक्का, मैजिक, ड्रोन जैसे कई अनोखे नामों वाले पटाखे लोगों को लुभा रहे हैं। बच्चों के लिए लोटो और चिटपुट जैसे विशेष पटाखे हैं। मल्टी म्यूजिक रॉकेट और आईपीएल टीम के फोटो वाले पटाखे भी उपलब्ध हैं।
जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली में आतिशबाजी का धूमधड़ाका न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण के बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि, इस बार बाजार में देशी ग्रीन पटाखों की धूम मची है, जिनमें शोर कम है और वायु प्रदूषण पहले की अपेक्षा कम करना है। पटाखों के नाम भी अजब-गजब हैं।
बाजार में चिक्का, मैजिक, स्काई मेला, वाटर टाइगर, ड्रोन, लोटो, चिटपुट, पॉपकॉर्न पेन्सिल जैसे नामों के पटाखे बाजार में खरीददारों को लुभा रहे हैं।
दिवाली यानी रोशनी, दीपक और पटाखों का पर्व, बात जब पटाखों की होती है तो बच्चे क्या और बुजुर्ग क्या, हर उम्र आतिशी रंगीनियों की दीवानी है। ऐसे में पटाखा निर्माताओं के लिए भी यह पर्व बड़े अवसर और मोटी कमाई के तौर पर देखा जाता है।
इसी को ध्यान में रख हर साल कुछ नया और अलग हटकर पटाखे बाजार में उतारे जाते हैं। खासतौर पर ड्रोन पटाखा बच्चों को आकर्षित कर रहा है। नाम के अनुरूप यह पटाखा चिंगारी पहुंचते ही आसमान का रुख करेगा और घरों के ऊपर उड़ता नजर आएगा।
अनार का रूप बदल जाएगा
पटाखों की दुकानों पर इस बार अनार बत्तख और शेर के रूप में अवतरित हुआ है। ये अनार जलते ही सतरंगी रोशनी बिखेरेंगे। इस पटाखे में 7 अनार तीन बार में जलेंगे। हर बार अलग रोशनी नजर आएगी। चिटपुट और लोटो खास है।
बच्चों के लिए विशेष पटाखे
शीशमहल चौक के पटाखा कारोबारी रौशन ने बताया कि बाजार में इस बार बच्चों के लिए स्पेशल पटाखे उपलब्ध हैं। इनमें लोटो और चिटपुट खास हैं। लोटो एक तरह का अनार है जो प्याले के रूप में रोशनी बिखेरेगा।
इसी तरह पांच हजार बम की लड़ी सिंगल पटाखे के रूप में मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस लड़ी से प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होगा।
मल्टी म्यूजिक रॉकेट सबसे अलग
बाजार में मल्टी म्यूजिक रॉकेट की भी डिमांड है। इसमें 10 रॉकेट एक साथ 10 दिशाओं में जलेंगे। इस पटाखे की खासियत है की इसमें संगीत भी सुनाई देगा और यह स्विंग पैटर्न पर जलेगा। इसकी बाजार कीमत करीब 950 रुपए है। जैकपॉट पटाखा भी लोगों को लुभा रहा है। जैकपॉट पटाखे में 25 शॉट्स आसमान में जाएंगे जो खूबसूरत नजर आएंगे।
पटाखों के बाक्स पर आईपीएल का क्रेज
क्रिकेट लवर्स के लिए इस दिवाली बाजार में कैन अनार नाम से पटाखा उतारा गया है। इनके डिब्बों पर आईपीएल टीम के फोटो नजर आ रहे हैं। बाजार में पॉपकॉर्न पेन्सिल पटाखा भी मिल रहा है जो सबसे अलग बताकर बेचा जा रहा है। विक्रेताओं के अनुसार इस पटाखे को जलाने से पॉपकॉर्न जैसी आकृति निकलेगी जो रोशनी फैलाएगी।
