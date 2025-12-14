बिहार में बेटी के जन्म होने पर अब नो टेंशन! नीतीश सरकार की 21 योजनाओं का मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बेटी के जन्म को उत्सव और सम्मान से जोड़ने की दिशा में भोजपुर जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। अब जिले में बेटी के जन्म के साथ ही उसको और उसके परिवार को 21 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

इस पहल की शुरुआत कन्या रत्न सम्मान योजना के माध्यम से की जा रही है, जिसका उद्घाटन सोमवार को जिलाधिकारी संदेश प्रखंड से कर रहें है। इस योजना का उद्देश्य न केवल बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है, बल्कि जन्म के साथ ही परिवार को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ना भी है।

जिला प्रशासन का मानना है कि जब बेटी के जन्म पर परिवार को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिलेगा, तो समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और मजबूत होगी। योजना के तहत बेटी जन्मोत्सव का आयोजन कर कन्या और उसके अभिभावकों को बेबी किड्स और पौधा से सम्मानित किए जाने के साथ डीएम शुभकामना संदेश भी देंगे।

साथ ही एक ही मंच से संबंधित विभागों के माध्यम से 21 योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे परिजनों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक कुमार रोहित के अनुसार, यह पहल महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी।

विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले दिन लगभग 1200 बच्चियों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यह योजना न केवल सरकारी योजनाओं की लोगों तक पहूंच बढ़ाएगी, बल्कि समाज में यह संदेश भी देगी कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि खुशियों और सम्मान की सौगात है।

इन 21 योजनाओं का मिलेगा लाभ योजना के अंतर्गत परिवार को जन्म प्रमाण पत्र, जननी बाल सुरक्षा योजना, टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, आवास योजना, मनरेगा अंतर्गत बकरी शेड/मुर्गी शेड/पशु शेड, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (शौचालय/सोख्ता), बिहार लघु उद्यमी योजना, जीविका समूह योजना, आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड, कौशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पीएमएफएमई, पीएमईजीपी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, पेंशन योजना एवं राशन कार्ड जैसी कुल 21 योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

जन्म के तीसरे सप्ताह तक 21 में से किसी योजना का लाभ दिलाना अनिवार्य सरकारी अस्पताल में बेटी के जन्म लेने के तीसरे सप्ताह तक 21 में से किसी ना किसी योजना के लाभविंत करने की जिम्मेवारी बीडीओ वा अन्य कर्मियों की होगी। इसकी जिला स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी की समय पर तथा पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं।