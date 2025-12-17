दीदी अधिकार केंद्र: उत्पीड़न से लड़ने का नया मंच, महिलाएं कर सकेंगी घरेलू हिंसा की शिकायत

संवाद सूत्र, उदवंंतनगर। प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में दीदी का अधिकार केंद्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्पूरी ठाकुर ने किया। महिला सशक्तिकरण के मामले में यह अधिकार केंद्र मिल का पत्थर साबित होगा। अब महिलाएं घरेलू हिंसा के साथ-साथ बाहरी उत्पीड़न का शिकार होने पर अपनी शिकायतें जीविका द्वारा संचालित दीदी अधिकार केंद्र में दर्ज करा सकेंगी। कार्यक्रम के शुभारंभ में पहले फीता काटा गया उसके पश्चात दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम शुरू की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि परिवार हो अथवा समाज अपनापन बना कर रखना जरूरी है। आपसी तालमेल व एक दूसरे को सम्मान देना आवश्यक है। घर में पति-पत्नी हो अथवा सास-बहू सब एक दूसरे का सम्मान करे तो घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। सरकार ने घरेलू हिंसा व बाहरी उत्पीड़न को रोकने के लिए जीविका दीदी का अधिकार केंद्र को शिकायत केन्द्र के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है।

अब पीड़ित महिलाएं अधिकार केंद्र में शिकायत दर्ज कर सकेंगी। पहले जीविका के स्थानीय इकाई के स्तर पर समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अगर समाधान नहीं हो पता है तो प्रखंड स्तरीय कमेटी जिसका नेतृत्व बीडीओ करेंगे उसके माध्यम से पीड़ित को समाधान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

पंचायत स्तर पर शिकायत की जांच सीआरपी करेंगे। दीदी अधिकार कोऑर्डिनेटर जांच रिपोर्ट को प्रखंड स्तरीय कमेटी को सौंपेंगे। जीविका दीदियां पीड़िता के घर जाकर समझाने बुझाने का काम करेंगी। बीपीएम विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि रैगिंग वगैरह को रोकने का प्रयास किया जायेगा।