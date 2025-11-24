Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra: 'सीना चौड़ा करके चलना, लेकिन...'; पवन सिंह को याद आई धर्मेंद्र की दी हुई सीख

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2013 में 'देश परदेश' फिल्म से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा, जिसमें पवन सिंह के पिता का किरदार निभाया। उनके निधन पर भोजपुरी कलाकारों ने शोक व्यक्त किया। फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र ने कोविड के कारण फिल्म की शूटिंग रुकने पर एडवांस के 25 लाख रुपये लौटा दिए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पवन सिंह को याद आई धर्मेंद्र की सीख।

    जागरण संवाददाता, आरा। हिंदी फिल्म में कई दशकों तक राज करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भोजपुरी फिल्म में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। बिहार-झारखंड के दर्शकों में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनकी भोजपुरी फिल्मों में शुरुआत 2013 की फिल्म “देश परदेश” से हुई, जिसमें उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के पिता का किरदार निभाया था। आंचलिक भाषा की यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मेंद्र की भोजपुरी फिल्मों में उपस्थिति इस बात का संकेत है कि वे सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिन्दी-भाषा की सीमाओं से परे जाकर भोजपुरी क्षेत्र की भावनाओं, भाषा-संस्कृति और दर्शकों से जुड़े। सोमवार को उनके निधन की सूचना मिलते ही भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों में भी उन्हें श्रद्धांजलि देने और साथ बिताए पल को याद करने की होड़ सी मच गई।

    पावर स्टार पवन सिंह ने देश परदेश की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से मिली सीख को को याद करते हुए उनके शब्द को एक्स पर लिखा है, “पैर जमीन पर टिकाकर रखना, सीना चौड़ा करके चलना, लेकिन सिर झुका होना चाहिए”।

    पवन सिंह कहते हैं कि यह एक ऐसी सीख थी जिसने भोजपुरी फिल्म-सेट पर युवा कलाकार को प्रभावित और प्रेरित किया। भोजपुरी साहित्य से जुड़े विनय बेलाउर कहते हैं कि धर्मेंद्र का निधन सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, वे ऐसे अभिनेता थे, जो किसी भाषा और क्षेत्र से जुड़े नहीं थे।

    फिल्म नहीं बनी तो एडवांस का पूरा पैसा लौटाया

    धर्मेंद्र न सिर्फ महान अभिनेता थे, बल्कि सच्चे इंसान भी थे। फिल्म निर्माता और भारत प्लस उद्योग समूह के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने उनसे जुड़ी स्मृतियों को साझाा करते हुए बताते हैं कि सात दिसंबर 2020 को कोविड-19 के कठिन दौर में एक फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में धर्मेंद्र जी से मिले थे। प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने धर्मेंद्र जी को 25 लाख एडवांस दिए थे, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी।

    इसके बाद धर्मेंद्र ने स्वयं फोन कर कहा कि बेटे किसी को भेज दो और एडवांस की पूरी रकम उन्होंने वापस कर दी। अजय सिंह कहते हैं कि बालीवुड में आज के समय में इतनी सच्चाई और ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है।