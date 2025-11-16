Language
    आरा में हाईटेंशन तार के संपर्क में आया कंटेनर, करंट लगने से चालक की मौत; ट्रक में लगी आग

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र में आरा-छपरा फोरलेन पर एक कंटेनर हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सारण जिले का रहने वाला था और कंटेनर में आग भी लग गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई। चालक नागपुर से कोलकाता जा रहा था।

    ट्रक में लगी आग। (जागरण)

    जागरण टीम, आरा/कोईलवर। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-छपरा फोरलेन पर जमालपुर के समीप रविवार दोपहर एक पार्सल कंटेनर हाईटेंशन विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया।

    जिससे कंटेनर के पिछले हिस्से में आग लग गई और करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

    फायर ब्रिगेड की टीम एवं ग्रामीणों के सहयोग से कंटेनर में लगी आग को बुझाया गया। मृतक की पहचान सारण (छपरा) जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मांझी डुमरी गांव निवासी अमर प्रसाद के 21 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई। वे पेशे से चालक थे और पश्चिम बंगाल में कंटेनर चलाते थे।

    शव का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर आकाश पार्सल कंटेनर लेकर कोईलवर से डोरीगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब वह कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी कंटेनर बिजली के खंभे से टकरा गया।

    खंभे पर गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से कंटेनर में करंट दौड़ गया और चालक आकाश की मौत हो गई। साथ ही कंटेनर के पिछले हिस्से में आग भी लग गई। सूचना पर डायल 122 और कोईलवर पुलिस वहां पहुंची। फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।

    मृतक के बड़े भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि आकाश कोलकाता में कंटेनर चलाते थे और नागपुर से सामान लोड कर वापस कोलकाता लौट रहे थे, इसी बीच यह हादसा हो गया। घटना की सूचना कोईलवर थाना पुलिस द्वारा स्वजन को दी गई, जिसके बाद स्वजन आरा सदर अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।