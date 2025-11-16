आरा में हाईटेंशन तार के संपर्क में आया कंटेनर, करंट लगने से चालक की मौत; ट्रक में लगी आग

जागरण टीम, आरा/कोईलवर। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-छपरा फोरलेन पर जमालपुर के समीप रविवार दोपहर एक पार्सल कंटेनर हाईटेंशन विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया। जिससे कंटेनर के पिछले हिस्से में आग लग गई और करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

फायर ब्रिगेड की टीम एवं ग्रामीणों के सहयोग से कंटेनर में लगी आग को बुझाया गया। मृतक की पहचान सारण (छपरा) जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मांझी डुमरी गांव निवासी अमर प्रसाद के 21 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई। वे पेशे से चालक थे और पश्चिम बंगाल में कंटेनर चलाते थे।

शव का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर आकाश पार्सल कंटेनर लेकर कोईलवर से डोरीगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब वह कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी कंटेनर बिजली के खंभे से टकरा गया।

खंभे पर गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से कंटेनर में करंट दौड़ गया और चालक आकाश की मौत हो गई। साथ ही कंटेनर के पिछले हिस्से में आग भी लग गई। सूचना पर डायल 122 और कोईलवर पुलिस वहां पहुंची। फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।