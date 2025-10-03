सीएम नीतीश ने दी 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप की सौगात, किसानों को 14.18 करोड़ का अनुदान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा जिले को 1.5 अरब रुपये की 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप की सौगात दी। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया जिसका प्रसारण सभी प्रखंडों में हुआ। 34 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ साथ ही 43 पंचायतों में विवाह मंडप बनने का कार्य शुरू हुआ।

जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवमी के दिन जिले वासियों को एक साथ 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप की सौगात दी। इन सभी पर लगभग 1.5 अरब रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट दबाकर किया। इसका सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट समेत जिले के सभी प्रखंडों में किया गया। इसे लेकर सभी प्रखंड और पंचायत में कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई थी।

77 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा पीरो प्रखंड में आठ, तरारी और बड़हरा में चार-चार, जगदीशपुर में छह, सहार और कोईलवर में तीन-तीन तथा अगिआंव-चरपोखरी और बिहिया में दो-दो समेत कुल 34 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।

इसमें से तरारी में दो, जगदीशपुर में पांच, सहार और कोईलवर में एक-एक, बड़हरा-चरपोखरी तथा बिहिया में दो-दो पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन तथा अन्य का शिलान्यास हुआ। 43 पंचायत में विवाह मंडप बनाने का कार्य शुरू दूसरी तरफ जिले के 43 पंचायत में विवाह मंडप बनाने का कार्य शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इन सभी कार्यों की तैयारी जिला पंचायती राज विभाग के द्वारा पूरा करते हुए सभी पंचायत में पदाधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।

कलेक्ट्रेट में मौके पर सांसद सुदामा प्रसाद, एमएलसी राधा चरण साह व श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, विधायक शिवप्रकाश रंजन, जिप उपाध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, 20 सुत्री के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह एवं दुर्गा राज, डीएम तनय सुल्तानिया, डीडीसी गुंजन सिंह, डीपीआरओ एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।