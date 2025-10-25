Bhojpur: छठ में बंगाल के केले और अनानास की धूम, यूपी और दक्षिण भारत से भी आ रहे कई तरह के फल

जागरण संवाददाता, आरा। छठ महापर्व को लेकर जिले में फलों का आवक और बिक्री तेज हो गई है। बंगाल के केला और अनानास के बड़े ट्रक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से विभिन्न तरह के फल पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव कार्य के लिए बाजार समिति परिसर से बेदखल फल व्यवसायी धोबी घटवा से पटना जाने वाली सड़क पर अनाइठ मालिक के आठ बीघे जमीन में फल की मंडी लगाई गई हैं। जहां से थोक व्यापारी खरीदारी कर रहे हैं।

बाजार समिति व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय उर्फ मंटू पांडेय ने कहा कि बंगाल और उत्तर प्रदेश से केला और अनानास आ रहा है। गोधन के त्योहार के बाद फलों की खरीदारी शुरू हो जाती है। इसलिए थोक के 30 प्रतिशत खरीद हो चुकी है। शनिवार को 40 प्रतिशत से अधिक खरीद होगी। छोटे-छोटे दुकान बाजार समिति से लेकर धोबी घटवा तक और बाजार रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के फूटपाथ पर लगाये हैं। पकड़ी चौक के रहने वाले व्यवसायी हरिहर महतो ने बताया कि पहला दिन है, इसलिए बहुत कम छठ सामग्री की बिक्री हुई।

आस्था पर महंगाई पड़ रही भारी छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालु कपड़े, आभूषण, सोना, चांदी के सूप, आभूषण के साथ मोटे चीजों की खरीदारी पहले ही कर ली गई। केला, अनानास, नारियल आदि की खरीदारी में जुट गए हैं। शुक्रवार को बाजारों में छठ महापर्व को लेकर चहल-पहल तेज दिखी।

फलों की कीमत विगत वर्ष की अपेक्षा करीब 10 से 15 प्रतिशत महंगा सूप-दउरा की कीमत 20 प्रतिशत महंगा बताया जा रहा है।। पटना रोड वाली मालिक के जमीन में लगी अस्थायी फल मंडी के पास काफी संख्या में केले का घौंध मंगवाया गया है।