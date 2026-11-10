'10 साल का इंतजार खत्म', छठ पर कैलिफोर्निया से आरा आ रही बेटी; बुजुर्ग माता-पिता की आंखों में खुशी

राणा अमरेश सिंह, आरा। लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) का उल्लास सिर्फ पूजा और अर्घ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्व बिछड़े परिवारों को जोड़ने और अपनों के बीच रिश्तों की गर्माहट महसूस कराने का भी अवसर बनता है।

कुछ ऐसा ही भावुक दृश्य बखोरापुर के समीप महोदहीं गांव निवासी 82 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर महेश सिंह के घर-आंगन में देखने को मिल रहा है। कैलिफोर्निया से बेटी के छठ पूजा में शामिल होने के लिए घर लौटने की खबर ने बुजुर्ग माता-पिता के चेहरे पर ऐसी खुशी बिखेरी है कि वर्षों की प्रतीक्षा जैसे खत्म होने जा रही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. महेश सिंह अपनी पत्नी के साथ फिलहाल आरा के हरिजी के हाता में रहते हैं। इस बार छठ पूजा के अवसर पर पूरा परिवार पैतृक गांव में जुटने जा रहा है।

उनकी बेटी शालिनी सिंह कैलिफोर्निया से अपने इंजीनियर पति सुनील सिंह और बेटे सक्षम सिंह के साथ आ रही हैं। बेटी के आगमन को लेकर पिता की आंखों में खुशी साफ झलक रही है। उम्र के इस पड़ाव पर अपनों के साथ कुछ दिन बिताने और बचपन की यादों को फिर से जीने का उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है।। डॉ. महेश सिंह के घर का यह उत्साह भी इसी पारिवारिक प्रेम, प्रतीक्षा और छठी मइया के प्रति अटूट आस्था की एक भावुक तस्वीर पेश कर रहा है।

वर्षों बाद आंगन में जुटेंगे व एक साथ पूजा पाठ व खान-पान परिवार की दूसरी बेटी श्वेता सिंह (52 वर्ष) भी लखनऊ से अपने व्यवसायी पति अतुल कुमार सिंह के साथ पहुंचेंगी। वहीं, बेटा विकास कुमार नोएडा से परिवार के साथ गांव आ रहा है।