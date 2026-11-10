छठ पूजा सिर्फ आस्था नहीं, पूरी 'हेल्थ थेरेपी' है! प्रसाद में छिपा है सेहत का पूरा खजाना

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। लोक आस्था का महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) केवल धार्मिक आस्था और सूर्योपासना का पर्व नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव प्रकृति, मौसम, खानपान और स्वस्थ जीवनशैली से भी गहराई से है।

छठ में भगवान सूर्य को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद से लेकर पूजा में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री के पीछे कोई न कोई पारंपरिक मान्यता और मौसमी उपयोगिता छिपी है।

यही वजह है कि छठ के सूप में सजने वाले फल, अनाज, कंद-मूल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियां शरीर को मौसम के अनुरूप पोषण देने का काम करती हैं।

नई फसल के चावल से बना कसार, ईख, सिंघाड़ा, संतरा, डाब, नींबू, कच्ची हल्दी और अदरक जैसी सामग्रियां इस पर्व को प्रकृति के करीब लाती हैं।

नई फसल के चावल से कसार, ऊर्जा का अच्छा स्रोत:

आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. केके मिश्रा ने बताया कि छठ पूजा में नई फसल के चावल से तैयार किया जाने वाला कसार विशेष महत्व रखता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं, गुड़ के इस्तेमाल से इसमें कुछ खनिज तत्व भी मिलते हैं।

परंपरागत रूप से नई फसल का अनाज अन्न के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नई फसल के आगमन के बाद उसे सबसे पहले प्रकृति और सूर्य देव को अर्पित करने की परंपरा कृषि संस्कृति से भी जुड़ी है।

ईख और मौसमी फल में छिपा पोषण: डॉ. मिश्रा ने कहा कि छठ के सूप में ईख का विशेष स्थान है। ईख को नई फसल, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है। वहीं, सिंघाड़ा मौसमी फल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और पोटैशियम का अच्छा स्रोत है।

संतरे में विटामिन-सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। नींबू भी विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है। डाब यानी कच्चे नारियल को भी छठ के प्रसाद में शामिल किया जाता है। इसमें पानी और कई खनिज तत्व होते हैं। नारियल का पानी शरीर में पानी की कमी पूरी करने में सहायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि छठ के सूप में कच्ची हल्दी और अदरक का शामिल होना भी केवल परंपरा नहीं है। अदरक में मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन संबंधी परेशानियों में सहायक हो सकते हैं। वहीं, हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें सूजनरोधी गुण होते हैं। बदलते मौसम में खानपान में इनका पारंपरिक इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। हालांकि, इनका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। सुबह की धूप और सूर्य दर्शन के स्वास्थ्य लाभ उन्होंने बताया कि छठ पर्व में सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का स्वास्थ्य से भी संबंध है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की जैविक घड़ी को नियमित रखने, नींद के चक्र को बेहतर बनाने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानी जाती है।

सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क से शरीर में विटामिन-डी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि, इसके लिए पर्याप्त और सुरक्षित धूप का संपर्क जरूरी है। केवल सूर्य दर्शन से विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा मिलने की गारंटी नहीं होती।

नदी और सरोवर में स्नान के साथ स्वच्छता भी जरूरी: छठ में नदी, तालाब और सरोवर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक दृष्टि से इसे शरीर और मन की शुद्धता से जोड़ा जाता है। स्नान से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है, लेकिन इसके लिए जलस्रोत का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है।

दूषित पानी में स्नान करने से त्वचा और पेट संबंधी संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए घाटों की सफाई, स्वच्छ पानी और आसपास के वातावरण को साफ रखना भी स्वस्थ समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में भी संतुलित खानपान पर जोर: डॉ. मिश्रा के अनुसार, आयुर्वेद में मौसम के अनुसार खानपान और दिनचर्या अपनाने को विशेष महत्व दिया गया है। वहीं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मौसमी फल, ताजे खाद्य पदार्थ, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार को स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी मानता है।

छठ के प्रसाद में शामिल कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा, फाइबर, विटामिन और खनिज तत्व उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, प्रसाद के पोषक तत्वों का लाभ उसकी मात्रा, तैयारी और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है।