    बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ के लिए चाक-चौबंद सुरक्षा, भारी वाहनों पर 27-28 अक्टूबर तक रोक

    By Vijay Kumar Ojha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:03 AM (IST)

    उदवंतनगर में छठ पूजा के लिए बेलाउर सूर्य मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें ड्रॉप गेट बनाना और भारी वाहनों पर रोक लगाना शामिल है। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 27 और 28 अक्टूबर को भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

    Hero Image

    बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ के लिए चाक-चौबंद सुरक्षा

    जागरण संवाददाता, उदवंतनगर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दौरान बेलाउर सूर्य मंदिर एवं आसपास इलाके में शांति पूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा भीड़ व यातायात को नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है।

    इसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बेलाउर सूर्य मंदिर परिसर तथा आस पास के इलाके में दण्डाधिकारियों व पुलिस फोर्स की नियुक्ति कर दी गई है। ड्रॉप गेट का स्थल चयन कर लिया गया है।

    बनेंगे कुल चार ड्रॉप गेट

    हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि यातायात प्रबंधन व भीड़ नियंत्रण को देखते हुए कुल चार ड्राप गेट बनाया जायेगा। तेतरिया मोड़ , शिवजी हाई स्कूल बेलाउर , एक नं बेलाउर,तथा अगिआंव बाजार गड़हनी मोड़ पर ड्राप गेट बनाया जायेगा। 

    आगामी 27 - 28 अक्टूबर के दोपहर तक तेतरिया मोड़ से बड़ी भारी व बड़ी मालवाहक गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।सभी भारी गाड़ियां गड़हनी होते हुए पीरो की ओर जाएगी। 

    वहीं अगिआंव बाजार गड़हनी मोड़ ड्राप गेट से 27-28 अक्टूबर दोपहर तक बेलाउर की ओर भारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगा। बस व सवारी गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा।शिवजी चौधरी हाई स्कूल ड्रॉप गेट और एक नं ड्रॉप गेट के समीप छोटे वाहनों को लेकर पार्किंग की व्यवस्था होगी।

    तीन दर्जन मजिस्ट्रेट व पांच दर्जन फोर्स

    छठ महापर्व को लेकर बेलाउर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम प्रशासन ने किया है।वाच टावर , नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा।शांति पूर्ण विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने को लेकर जगह जगह तीन दर्जन मजिस्ट्रेट व पांच दर्जन फोर्स की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन समिति के वालिंटियर भी मौजूद रहेंगे व प्रशासन का सहयोग करेंगे।

    क्षेत्रवार वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

    उदवंतनगर प्रखंड क्षेत्र एवं बेलाउर सूर्य मंदिर क्षेत्र में वरीय पदाधिकारी के रूप में मो कमर आलम अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन व अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम भोजपुर की प्रतिनियुक्ति की गई है। 

    वहीं बीडीओ कर्पूरी ठाकुर,सीओ हरिकेश त्रिपाठी व थानाध्यक्ष जयंत प्रकाश को प्रखंड क्षेत्र में पर्व के दौरान सधन गश्ति करने तथा आवश्यकतानुसार त्वरित कारवाई करने तथा कृत कारवाई से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराने का निर्देश जारी किया गया है।