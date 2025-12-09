बिहार में अपराधों पर लगेगी लगाम! हाइवे पर लगाए जाएंगे हाईटेक कैमरे, अंधेरे में भी कैप्चर होगी क्लियर फोटो

जागरण संवाददाता, आरा। अपराध नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले के हाइवे पर स्थित महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर अब ऐसे उन्नत कैमरे लगाए जाएंगे, जो गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्पष्ट रूप से कैद करेंगे। ये कैमरे आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक से लैस होंगे, जिससे संदिग्ध वाहनों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक से पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी, साथ ही यातायात व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी। कैमरे लगाने को लेकर पुलिस अधिकारियों और संबंधित निजी एजेंसी के बीच बात फाइनल हो गई है। पुलिस विभाग जल्द ही इस प्रणाली को लागू करने की तैयारी में है।

माना जा रहा है कि इस तकनीक से अपराध में शामिल व्यक्ति के साथ-साथ उसके द्वारा उपयोग किए गए वाहन की भी पहचान आसानी से हो सकेगी। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से जिले में 70 से अधिक जगहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

इसके अलावा इस बार कुछ विशेष स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की भी योजना बनाई गई है। एक निजी एजेंसी को इसका जिम्मा दिया गया है। इससे पहले आरा नगर निगम क्षेत्र के लिए 350 हाई-टेक कैमरे खरीदे गए थे, जिनकी मदद से कई मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा हुआ है।

एसपी राज ने ‘दैनिक जागरण’ को बताया कि नंबर प्लेट कैप्चर करने वाले कैमरे लगाने के लिए कई स्थानों की पहचान कर ली गई है। इनमें आरा–छपरा फोरलेन पर झलुकनगर, आरा–पटना हाइवे पर मनभावन चौक, कायमनगर, सकड्डी, गीधा, उदवंतनगर का जीरो माइल और बामपाली शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि हर मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए जरूरी हथियार बन चुके हैं। कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गुत्थियां सुलझाई हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरों की कमी होने से जांच में कई बार कठिनाइयां आती हैं, जिसे अब दूर किया जाएगा।